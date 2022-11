Perché la misteriosa morte di quattro studenti nei loro dormitori fa tremare di paura gli Stati Uniti?

È un’indagine poliziesca irrisolta che sta scuotendo l’America. Il 13 novembre, quattro studenti dell’Università di Mosca, Idaho, sono stati trovati morti nel dormitorio che condividevano. Sembra che le vittime, tutte molto vicine tra loro, siano state oggetto di un’aggressione a coltellate.

Cinque giorni dopo questo massacro, molte domande rimangono senza risposta. La polizia americana non ha ancora indizi o armi, riferisce la CNN.

Questi quattro studenti sono stati identificati pubblicamente. C’è l’uomo Ethan Chapin, 20 anni, e tre donne Kylie Gonsalves, 21; Zana Kernodel, 20 anni; e Madison Maugin, 21 anni.

Poche ore prima di questa orribile scoperta, una delle vittime, Kylie Goncalves, ha pubblicato su Instagram una foto di loro quattro raggianti di felicità sotto il portico con questa didascalia: “Una ragazza fortunata ad essere circondata da queste persone ogni singolo giorno.”

Cosa è successo da sabato sera a domenica?

Mentre la polizia lancia un appello ai testimoni e la paura si impadronisce del campus, gli investigatori cercano di rintracciare le ultime ore delle vittime e identificare potenziali sospetti e moventi del crimine. Questi studenti vittime di furto con scasso sono andati male? Dove sono stati specificamente presi di mira?

Il capo della polizia di Mosca James Fry ha detto che Chapin e Kernodel erano a una festa nel campus mentre Goncalves e Mugin hanno trascorso la serata in un bar del centro.

Chapin non viveva in casa ma dormiva con la sua ragazza Kernoodle, secondo la madre di Chapin.

Analisi di una videocassetta ripresa dalle telecamere di sorveglianza

affiliato Foto pittoriche Con le telecamere del camion di cibo, ha catturato gli ultimi movimenti noti di due delle vittime. Questo video di sorveglianza mostra Madison Mugen e Kylie Goncalves che si fermano per un pasto a tarda notte. Queste foto sono state scattate dopo l’una di notte. “Goncalves e Mugen sono migliori amici da quando erano bambini e hanno “fatto tutto insieme”. Alivia Goncalves, la sorella di una delle vittime, ha detto a ABC News.

Durante i circa 10 minuti di attesa in fila per il food truck, gli amici del 21enne sembrano divertirsi, ridere tra loro, scattare foto e chiacchierare con altri studenti riuniti nelle vicinanze.

Un uomo misterioso sembra essere con loro quando arrivano davanti al camion di cibo, ma le due giovani donne lasciano il posto da sole.

Secondo i ricercatori medici, Mugen e Goncalves sono stati uccisi due ore dopo all’interno della residenza studentesca insieme ai loro amici Ethan Chapin, 20 anni, e Zana Kernodel, 20.

Campus abbandonato

A pochi giorni dai festeggiamenti del Ringraziamento, molti studenti del campus di Mosca stanno aspettando il loro ritorno dalle loro famiglie.

Non possiamo dire che non vi sia alcuna minaccia per la società.

In effetti, la polizia ha affermato in una telefonata alquanto allarmante di non poter dire con certezza che la popolazione non fosse in pericolo, allontanandosi da una precedente dichiarazione secondo cui gli attacchi erano mirati. Non possiamo dire che non vi sia alcuna minaccia per la società. Lo ha detto mercoledì il capo della polizia di Mosca, James Frey, in una conferenza stampa. “E come abbiamo detto prima, si prega di stare all’erta, segnalare attività sospette e stare all’erta in ogni momento.”

In risposta a una domanda della CNN, Ava Dritfmeyer, una studentessa di questo campus, ha condiviso i suoi sentimenti: “È molto buio. È come una nuvola scura su tutto. Dobbiamo uscire di qui il prima possibile.”

Ava, che ha affermato di vivere vicino a dove sono stati uccisi i quattro studenti, ha descritto la situazione come mentalmente ed emotivamente difficile da affrontare.

“Sai quanto è folle? E il fatto che non ci siano risposte alle nostre domande è la peggiore sensazione di sempre,” Lei disse.

“Tutti sono andati a casa perché hanno paura… C’è davvero ansia nel campus in questo momento”, ha detto. Come ha detto alla CNN lo studente Nathan Tino.

Due testimoni chiave dai coinquilini

Secondo la ABC, due dei suoi coinquilini erano all’interno della casa al momento della morte. “Nessuno di loro è rimasto ferito o preso in ostaggio”.Sviluppato dal Rettore Green.

Informazioni confermate dalla polizia. “C’erano molte altre persone in casa in quel momento, ma non ci concentriamo solo su di loro, ci concentriamo su tutti coloro che possono entrare e uscire da questa residenza”, ha detto James Fry, che ha anche spiegato che queste due persone stavano collaborando attivamente al lavoro degli investigatori.

Non è stata rivelata l’identità della persona che domenica a mezzogiorno ha allertato i soccorsi.