Conosciamo gli allenatori finalisti dei Best – International – Best Awards

La suspense è insostenibile per scoprire chi succederà a Lionel Scaloni.

Tre allenatori maschili et al Altri tre allenatori femminili Sono stati selezionati come finalisti per i premi Il migliore Il che equivale alle prestazioni del mondo del calcio tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023. Tra gli uomini ce n’erano cinque prima di oggi, ma Xavi (Barcellona) e Ange Postecoglou (Celtic e Tottenham) sono rimasti in panchina. fare spazio. Per i tre finalisti, Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter) e Luciano Spalletti (Napoli). l’allenatore cielo azzurro, Con un triplete di vittorie in FA Cup, Premier League e Champions League al suo attivo, è il favorito, soprattutto da quando ha battuto il connazionale Simone Inzaghi nella finale di Serie A. Dal canto suo Luciano Spalletti arriverà a Londra con il pallone in borsa Campionato italiano Il Napoli non vince da 33 anni.

#Il migliore Finalisti degli allenatori maschili di FIFA! 🙌🎉 🇪🇸 Pep Guardiola 🇮🇹 Simone Inzaghi 🇮🇹 Luciano Spalletti See More Vuoi saperne di più sugli ultimi tre? 🧵👇 – Coppa del Mondo FIFA (@FIFAWorldCup) 13 dicembre 2023

Tra le ragazze, la Ct dell’Inghilterra Sarina Wegman, arrivata in finale quest’estate, è in lizza per il suo quarto trofeo di Allenatore mondiale dell’anno (lo ha già vinto nel 2017, 2020 e 2022). Di fronte a lei c’è l’allenatore del Barcellona, ​​Jonathan Giraldes, autore della doppietta Champions League, oltre a Emma Hayes, allenatrice del Chelsea, vincitrice anche della doppietta (Campionato – Coppa di Lega).

Ci vediamo per la cerimonia del trofeo il 15 gennaio 2024.

È morto Antonio Giuliano, leggenda del Napoli