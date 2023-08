Emmanuel Macron fa jogging in topless o in barca con la moglie: svelate le foto ufficiali della vacanza del presidente francese

Estate sportiva. Emmanuel Macron si è recato a Fort Bregançon per le sue vacanze, come vuole la tradizione. Situata a Bourmes-les-Mimosas, questa residenza governativa è utilizzata come luogo di villeggiatura ufficiale dai presidenti della Repubblica francese. Le foto del suo soggiorno lì sono state pubblicate sui social network.

Sfoglia e applica Videochiamate nel suo ufficio, saltare la corda in pantaloncini dell’Olympique de Marsiglia, fare jogging senza maglietta, una gita in barca con la moglie Brigitte Macron, una sessione di surf nelle limpide acque del Var… Soisage de la Moissonnier, il suo fotografo ufficiale da allora 2017, immortalato l’estate del presidente francese attraverso alcuni scatti accuratamente selezionati. “Emmanuel Macron che sta cercando di essere invitato al vertice dei BRICS, è un disastro!” In tutto, Emmanuel Macron avrà trascorso venti giorni a Fort Bregançon per ricaricare le batterie dopo un anno movimentato, segnato dalla morte di Nahil, dallo sciopero dei netturbini, dalla riforma delle pensioni o addirittura dal rimpasto di governo di luglio. Il capo dello Stato si è poi unito alla capitale il 21 agosto e ha partecipato al suo primo gabinetto del nuovo anno accademico, mercoledì 23 agosto. “Dovremo fare delle scelte, non moltiplicare i progetti”.Lo ha già annunciato all’Eliseo.