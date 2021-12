La principessa Dolphin ha camminato sul pavimento di “Ballando con le stelle” su un elegante valzer (video)

Sabato 4 dicembre ha segnato l’inizio della nuova stagione di ” balla con le stelle ‘, nelle Fiandre. La principessa Delphine è tra le nominate di quest’anno, insieme alla ginnasta olimpica Nina Druel. Per la sua prima rappresentazione… la figlia del re Alberto e la sorellastra del re Filippo hanno presentato il magnifico valzer viennese agli spettatori del canale fiammingo Play4.

Danza tra le braccia del coreografo Sander Bos su “Love On The Brain” di Rihanna. La giuria è stata felicissima dell’esibizione e la Principessa Delphine ha continuato l’avventura! Un’impresa per chi soffre di dislessia. ” Ciò significa che anche io non conosco molto bene la differenza tra sinistra e destra. ‘ ha confidato al suo compagno, in osservazioni trasmesse dai nostri colleghi di Het Laatste Nieuws. spero di poterti seguire ancora. »







La 53enne Principessa Delphine, che partecipa allo spettacolo per l’Associazione Make-A-Wish (che si sforza di soddisfare i desideri dei bambini malati), è anche la più anziana partecipante al concorso. Il che non ha mancato di impressionare la giuria.