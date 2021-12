Indiana Jones 5 applauso finale

Per circa un mese e mezzo, l’intera troupe cinematografica di Indiana Jones 5 ha attraversato diverse aree storiche di Fez, tra cui Mellah, Bab Smarine e Bab Boujloud Square per girare. Il personaggio principale è il dottor Henry Walton “Indiana” Little Jones, o Indiana Jones in breve. Il ruolo dell’attore americano Harrison Ford.

Leggi: Morto durante le riprese di Indiana Jones 5 in Marocco

In una dichiarazione a HespressSecondo una fonte della casa di produzione, il quinto capitolo di Indiana Jones sarà il “più emozionante”, il film contenente nuove avventure. Evidenzia anche l’unicità delle location delle riprese in Marocco. L’unico evento sfortunato che è stato registrato è stata la morte del fotografo americano Nick Cubak, che ha causato alcune difficoltà tecniche.

Leggi: Le riprese della quinta parte del film “Indiana Jones” a Fez

Sul fronte economico, la stessa fonte ha affermato che le riprese del film hanno contribuito alla creazione di quasi settemila posti di lavoro temporanei nei settori del turismo, alberghiero, dei trasporti e delle arti a Fez.

Indiana Jones è stato aggiunto alla serie di grandi produzioni internazionali girate in Marocco come James Bond, Jason Bourne, Mission Impossible, Game of Thrones o Homeland.