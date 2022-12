Si dice che Samsung stia lavorando attivamente su un laptop con uno schermo pieghevole da 17,3 pollici

SAMSUNG L’azienda produce pannelli Oled di tutti i tipi per molti produttori in tutto il mondo e, secondo le informazioni della società di ricerca Omdia, l’azienda sudcoreana sarà pronta a utilizzare una delle sue tecnologie di schermo. L’anno prossimo potrebbe investire in un segmento di prodotti completamente nuovo: i laptop con schermo pieghevole.

Schermo OLED da 17,3 pollici

Samsung ha già in programma di produrre un laptop pieghevole nel prossimo futuro con una diagonale di 17,3 pollici. secondo elettricitàDegli 8,5 milioni di pannelli Oled che Samsung Display fornirà per i laptop nel 2023, alcuni finiranno ad Asus, ma non solo.

Questa volta, la maggior parte degli schermi andrà a Samsung MX, la divisione responsabile della produzione dei laptop Galaxy, per progettare questo nuovissimo modello.

I costruttori lavorano dietro le quinte

Questo nuovo formato di laptop offrirà all’utente la possibilità di godere non solo di un display da 17,3 pollici non ripiegato, ma anche di due schermi da 13,3 pollici quando ripiegati. Uno dei grandi vantaggi di questo tipo di design è che offre nuovi utilizzi con un uso più ibrido e confortevole, con la metà inferiore dello schermo che può, ad esempio, lasciare spazio alla tastiera se necessario.

Naturalmente, questo dispositivo dovrebbe avere un prezzo piuttosto elevato. Anche Apple sarà in produzione Il suo MacBook pieghevolema non dovrebbe essere commercializzato ancora per un po’.