Riparazioni gratuite per console Nintendo Switch in Europa

“Nintendo offre ai consumatori che hanno acquistato il prodotto interessato nello Spazio economico europeo (UE + Islanda, Norvegia, Liechtenstein), Regno Unito e Svizzera che le riparazioni per “guasto prematuro della console” verranno eseguite gratuitamente dai centri di riparazione ufficiali di Nintendo ”, ha dichiarato il produttore di console giapponese in una dichiarazione.

Nintendo ha annunciato martedì che riparerà, gratuitamente e dopo il periodo di garanzia, i controller per console di gioco Switch difettosi acquistati in Europa, a seguito di un’azione delle associazioni dei consumatori.

Le organizzazioni membri del BEUC hanno ricevuto quasi 25.000 reclami dagli utenti di Switch, citando l’usura prematura dei controller “Joy-Con”, causando movimenti incontrollabili dei personaggi sullo schermo. L’organizzazione belga Testachats ha ricevuto circa 1.200 reclami da parte dei giocatori.

Secondo le testimonianze dei consumatori europei, l’88% delle console switch si guasta entro i primi due anni di utilizzo.

Il BEUC ha salutato una “vittoria tangibile per i consumatori”. “Molti hanno dovuto pagare costose riparazioni o sostituzioni per un prodotto che potevano ragionevolmente aspettarsi di durare per diversi anni”, ha affermato Ursula Paschl, vicedirettore generale di questa organizzazione.

“Tuttavia, questa è solo una soluzione a breve termine (…) Nintendo può comunque continuare a vendere la console con il potenziale bug”, ha affermato.

“L’obsolescenza prematura dei beni di consumo è inaccettabile: contribuisce a far crescere montagne di rifiuti elettronici e costa denaro ai consumatori”, ha affermato.

Il 22 marzo la Commissione Europea ha presentato un disegno di legge per rendere sempre più facile per i consumatori riparare i propri prodotti danneggiati o difettosi, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia.

Ogni anno, i prodotti di recupero scartati rappresentano circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti nell’UE, mentre i consumatori europei perdono 12 miliardi di euro acquistando un nuovo bene anziché riparare quello vecchio, stima l’esecutivo europeo.