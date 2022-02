Lord – Horizon Forbidden West: un nuovo trailer alla scoperta di Game-Lord

Grosse exclusivité Playstation, mais pas que, Horizon Forbidden West figura parmi les jeux vidéo les plus attendus cette année. Le second opus de ce jeu d’action-RPG di Guerrilla Games se dévoile un peu avec la pubblicazione d’une toute nouvelle bande-annonce. On y découvre l’arsenal d’Aloy, mais égallement quelques beaux détails qui ne manqueront pas de titiller la curiosité des gamers. Il video è visibile in fin d’articolo.

Une longue aventure qui promet d’être intense

Horizon Forbidden West, i giochi sono disponibili in occasione dell’apertura e dei video pubblicati da Sony. Dans la video dévoilée lors du Stato di avanzamento del 2021 principale, Sony nous faisait part de pas moins de 14 minuti di gioco. Du pur bonheur.

C’est donc avec encore plus d’enthousiasme que la communauté gaming accueille cette nouvelle bande-annonce. Elle donne encore plus de détails concernant ce jeu d’action qui vous plonge dans l’ouest prohibé ou une étrange créature minaccia l’avenir de l’humanité.

Il video porta principale sulle armi dell’eroina alla tignasse brune. On y découvre les arbalètes, l’arc et tout l’arsenal dont elle dispose pour affronter des créatures en arène ou tout au long de son périple. La bande-annonce d’Horizon Forbidden West donne aussi un aperçu des adversaires qui attendent notre héroïne. Cobra géant, macchine infernali e avversari umani l’attendent au tournant.

Quand elle ne sera pas en train de croiser le fer avec toute la bande de vilains, Alloy partira à l’aventure, chassant le gibier, délivrant des avant-postes et explorant cet open world aussi merveilleux qu’est’hostile’O quest’ ostile’O Prohibé. Elle collectera des items au fur et à mesure qu’elle évolue dans ces missions allegati qui font partie des sujets abordés dans cette nouvelle bande-annonce.

Au vu du trailer d’Horizon Forbidden West qui dure à peine più due minuti, les joueurs peuvent d’ores et déjà s’attendre à des graphismes d’un réalisme frappant, un gameplay ricco et varié et des heures de heures de jeux sans jamais s’ennuyer. De nombreux testeurs et influenceurs ont d’ailleurs eu la chance d’en faire l’expérience.

Una sortita imminente

Vous aussi, vous pourriez jouer au jeu Horizon Forbidden West très bientôt. Sony compte lancer le jeu d’action-RPG ce mois de février. La data di sortita è fissata nel 18 febbraio. Plus quelques jours d’attente avant de tâter de la manette en jouant à ce nouvel opus d’Horizon su console PS4 et PS5.

Ora, il gioco è fatto per la flopée d’exclusivités Playstation per il 2022. Sony per il titolo di liste per contrari les esclusa Xbox qui ne manqueront pas non plus cette année. Horizon Forbidden West affronta il gioco Xbox con Redfall e Starfield. Letitre de Guerrilla Games a tout ce qu’il faut pour les battre.

D’ailleurs, il sera épaulé par un autre gros jeu PS5 que l’on attend dès le mois de mars. Il s’agit du très attendu Gran Turismo 7 qui purement et simplement la risposta di Sony à l’eccellente Forza Orizzonte 5 sorti sur les consoles Xbox en fin d’année 2021. La guerre des exclusivités promet d’être encore plus rude cette année.