Ecco i giochi più attesi del 2022 dagli utenti di Steam

Grazie a Steam si può facilmente stilare un elenco dei giochi più attesi dell’anno. Infatti, Valve si affida alle liste dei desideri degli utenti per scoprire quali giochi sono i più eccitanti per i suoi giocatori. In cima alla lista c’è un gioco di ruolo che potrebbe essere responsabile di molte console (o console) rotte.

Valve ha appena aggiornato la sua classifica dei giochi più attesi dell’anno dai videogiocatori. vapore, e quindi i giocatori per PC. Troviamo tutto: Triple A ma anche molti giochi indie promettenti. Non faremo finalmente il brivido, il gioco più atteso del 2022 non è altro cheanello anticoche è un RPH troppo ambizioso Giorgio RR Martinil padre Game of Thrones, un lavoro. È anche un gioco firmato da Hidetaka Miyazaki, i creatori dei giochi Dark Souls, Sekiro: Shadow Die Twice e trasportato dal sangueGiochi noti per la loro leggendaria difficoltà.

L’Elden Ring è descritto come parte della saga Spiriti maligni, quindi dovremmo aspettarci un universo inquietante con una direzione artistica delirante e un design piatto. Ma anche, dal momento che i cani non fanno i gatti, devi essere preparato per un’alta difficoltà che minaccia di sopraffare molti giocatori. L’uscita del gioco è prevista 25 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Triple A nella terra dei giochi indipendenti

Pertanto, Elden Ring è in vantaggio su Dying Light 2, un gioco molto atteso quest’anno. Promemoria luce morente Ti invita a tuffarti in una città piena di zombi e banditi e mostrare le tue abilità di parkour da perseguire. Il gioco promette una durata eccezionale (circa 500 ore!) Con, come bonus, una modalità cooperativa che probabilmente attirerà molti gruppi di amici.

Nel resto della classifica dei giochi più attesi su Steam, non mancano i giochi indie come nuovi DLC da Notte vuota O altri nuovi giochi che promettono esperienze rinfrescanti. Perché ci sono ancora alcune A nell’elenco. Si può, ad esempio, citare Dio della guerra che finalmente arriverà sui computer di tutto il mondo. I giocatori stanno anche aspettando il set completo di Anonimoil nuovo Total War: WARHAMMER 3 o nuovo di zecca stalking Ciò consentirà ai giocatori di esplorare e sopravvivere nelle terre radioattive di Chernobyl. Insomma c’è tutto. Puoi controllare la classifica completa dei giochi più attesi di quest’anno qui.

