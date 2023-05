Twitter accusa Microsoft di aver abusato dei suoi dati

Alex Spiro, l’avvocato di Elon Musk, ha dichiarato in una lettera inviata giovedì a Satya Nadella, il capo del colosso informatico statunitense, e consultato da AFP: “Sembra che Microsoft abbia utilizzato le API di Twitter (API, ndr) per scopi non autorizzati. ” “. . Twitter afferma che Microsoft ha utilizzato più dati di quelli consentiti e ne ha condivisi alcuni con agenzie governative senza autorizzazione. La piattaforma, acquistata dal capo di Tesla in ottobre, ha anche osservato che Microsoft “si è rifiutata persino di pagare un prezzo scontato per continuare ad accedere alle API di Twitter e al loro contenuto”. Le API consentono a società terze, come Microsoft, di sviluppare strumenti per i propri prodotti (adware, applicazioni cloud, ecc.). “Nonostante le limitazioni, il software Microsoft ha avuto accesso alle API di Twitter più di 780 milioni di volte e ha recuperato più di 26 miliardi di tweet solo nel 2022”, afferma la lettera, prima di richiedere una revisione dettagliata. Microsoft non ha risposto immediatamente alle richieste di AFP. Twitter, in una situazione finanziaria precaria, ha annunciato a marzo che gli sviluppatori avrebbero dovuto pagare di più per accedere ai suoi servizi e dati. E il mese scorso, Elon Musk ha accusato Microsoft di “addestramento illegale” nelle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) dai dati di Twitter. “È tempo di un processo”, ha scritto su Twitter. Preferito