L’operazione è stata eseguita immediatamente: l’attore Ryan Reynolds ha scoperto di avere un tumore

Così i due uomini sono stati ripresi in un video pubblicato su YouTube. Pertanto, hanno il diritto di eseguire un esame visivo utilizzando un tubicino di piccolo calibro, lungo e flessibile, dotato all’estremità di una telecamera che viene inserita nell’ano. “Normalmente, non avrei mai fatto filmare e condividere alcuna procedura medica”, ha detto Ryan. Ma non puoi aumentare la consapevolezza ogni giorno su qualcosa che sicuramente salverà vite. È abbastanza motivazione per me dirti che mi hanno messo una telecamera nel culo.

Tuttavia, durante l’intervento, il marito di Blake Lively ha avuto una spiacevole sorpresa quando ha appreso di avere un tumore nascosto sul lato destro del colon. Anche se il tumore è benigno, questo tumore può eventualmente trasformarsi in cancro. Quindi è stato immediatamente ritirato. Il dottore gli disse: “Non sto scherzando, non sto esagerando”. Questo è esattamente il motivo per cui lo fai. Non avevi sintomi”. Per quanto riguarda il suo amico, Rob, è stato scoperto che aveva tre tumori che “non erano molto grandi”, ma è stata “una buona cosa che siano stati trovati presto e rimossi”. “Il cancro al colon può essere prevenuto “, spiegava il video. Non c’è dubbio che il messaggio sia arrivato.