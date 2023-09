‘Teniamo le dita incrociate’: la sorella maggiore di Celine Dion dà notizie inquietanti sulla salute della cantante

La cantante canadese Celine Dion sta ancora attraversando un periodo complicato dopo che le sue condizioni di salute sono peggiorate e non sono migliorate.

Venerdì 1 settembre, sua sorella Claudette ha fornito una toccante testimonianza sui momenti difficili di Celine Dion per l’edizione canadese della rivista. Benvenuto !.

Claudette Dion ha parlato delle condizioni di salute di sua sorella Celine, che soffre della cosiddetta “sindrome dell’uomo rigido”, considerata una malattia neurologica estremamente rara. La cantante ha annunciato la sua malattia sui social network attraverso un videoclip pubblicato nel dicembre 2022. Tutto questo calvario medico ha portato alla cancellazione del concerto di valzer dell’interprete di My Heart Will Go On, che avrebbe dovuto compiere una tournée in Europa nel 2023 e 2024.

Celine Dion mostra grande coraggio nella sua battaglia contro la malattia, è una “donna forte”.“Fa di tutto per superarlo.” Come sottolinea la sorella maggiore, Claudette Dionne, che ne parla uno. Una malattia di cui sappiamo poco Menziona il fatto che sua sorella sta affrontando ““Convulsioni impossibili da controllare.”

La cantante e le persone a lei vicine aspettano ora il progresso scientifico affinché Celine possa liberarsi dalla sindrome. “C’è poco che possiamo fare per sostenerla e alleviare il suo dolore, Ci auguriamo che i ricercatori trovino una cura per questa terribile malattia. Trasmette Claudette che era anche una cantante.

Non sembra quindi che Celine Dion sia pronta a tornare alla ribalta dopo questa notizia rassicurante sul suo stato di salute.