Brussels Airlines solleva “diversi tentativi di dialogo”

Preoccupata per il comfort del suo piccolo compagno peloso che, come lei, stava aspettando di decollare per l’aereo che avrebbe dovuto portarli a Marsiglia, Christelle pensa di bagnarlo. Infatti il ​​volo era stato pubblicizzato con un ritardo di 1 ora e 40 minuti oltre al volo di 1 ora e 45 minuti.

Leggi anche Christelle, 52 anni, di La Louviere è stata allontanata con la forza dal suo aereo per cercare di idratare il suo gatto: “Ho cercato di spiegare loro ma mi hanno detto che dovevo sapere quando stare zitta…”









“Ha una comoda custodia per il trasporto, imbottita per essere antiurto, si è appena fratturata il bacino quando l’ho adottata dalla spa, ma ha il rovescio della medaglia di essere un po’ aderente”, spiega. “Anche se in linea di principio non era malata durante il trasporto, non le ho dato il pasto alla fine del pomeriggio per evitare problemi. Tuttavia, poiché non beve abbastanza acqua, prende l’acqua attraverso le sue sacche di cibo. ..”, spiega.