L’offerta migliore di oggi: controller PS5 ufficiale a meno del 34% su Cdiscount

Il controller Dual Sense PS5 a basso prezzo è un’occasione d’oro da non perdere. I prezzi bassi su questo prodotto sono molto rari!

DualSense è il controller ufficiale per PS5. È stato progettato in perfetta armonia con la console stessa per offrire l’esperienza di gioco più completa. Graficamente, la PS5 impressiona per la sua qualità e capacità di immergerti nel gioco, ma la console esalta particolarmente questo aspetto grazie ai grilletti adattivi, o anche alla parte tattile sul pannello frontale. Tra la scelta di un controller ufficiale Sony, il cui tempo di risposta e durata della batteria non sono rilevabili, o la scelta di un marchio secondario la cui qualità non può essere eguagliata, la scelta viene fatta rapidamente. Inoltre, questo modello DualSense è il modello ufficiale, ovvero bianco e nero.

Gioca con gli altri utilizzando DualSense senza spendere molti soldi

Quando non è il Black Friday, la console ufficiale di Sony per PlayStation 5 è piuttosto costosa. Il suo prezzo attuale è di 69,99€, sia che lo acquisti su Cdiscount o sul sito di un altro commerciante altrove. Tuttavia, per il poco tempo rimasto nel periodo del Black Friday, lo sconto lascia questa console al prezzo di 45,99 euro. Ciò rappresenta uno sconto del 34% che possiamo accogliere solo quando ci piace giocare con più persone nella stessa stanza su PS5. Naturalmente è possibile offrire altri servizi come CDAV o pagamento in più rate. Attenzione, c’è un dettaglio su questa offerta, ovvero che il rifornimento avverrà solo il 13 dicembre. Naturalmente ti verrà consegnato in tempo, indipendentemente dal fatto che tu sia o meno un membro Cdiscount di tua scelta. Ma è anche la prova che non dovresti ritardare l’ordine, altrimenti finirai le scorte entro Natale.

