Apple vuole impedire alle persone curiose di vedere il tuo schermo

Un vicino di casa in metropolitana, un collega di lavoro molto curioso… Sono grandi le tentazioni di “guardare” lo smartphone con la coda dell’occhio. Per tenere lontane queste persone curiose, Apple sta cercando di sviluppare un nuovo tipo di schermo.

La privacy è al centro delle preoccupazioni di Apple. Ma l’azienda di Cupertino va oltre. Infatti, ora incorpora la protezione dei dati personali nei dispositivi stessi. Mentre molti utenti corrono il rischio di essere dirottati, Apple sta esplorando una soluzione Soluzione innovativa : “Schermate della privacy”.

Questi schermi, attualmente allo studio a Cupertino, potrebbero rivoluzionare il modo in cui proteggiamo le nostre informazioni sensibili. Il concetto si basa sul blocco dei raggi provenienti dallo schermo con un angolo specifico di 30 gradi. Ciò rende lo schermo dell’iPhone quasi invisibile a chiunque si trovi al di fuori di quell’area.

Ma Apple va oltre. UN Prova Permetterà agli utenti di abilitare o disabilitare questa funzione e regolarne l’intensità in base alle loro preferenze. Ciò fornisce un controllo completo, offrendo agli utenti la possibilità di proteggere il proprio schermo in base alle proprie esigenze specifiche.

Sebbene questi brevetti non siano ancora diventati funzionalità reali, indicano chiaramente l’impegno di Apple per la sicurezza “nella vita reale”. Fino a quando questa innovazione non diventerà realtà, esistono già opzioni di protezione dello schermo che prevedono una riduzione dell’angolo di visione. Apple si impegna a dare agli utenti la possibilità di proteggere la propria privacy, anche nelle situazioni quotidiane.

