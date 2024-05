Era: Vincent Lindon, Louis Garrel… inadatti a bere durante la loro bizzarra conferenza stampa

Questo film presenta il personaggio Florence, interpretato da Léa Seydoux. Quest’ultima vuole presentare David, l’uomo di cui è perdutamente innamorata, a suo padre Guillaume, interpretato da Vincent Lindon. Ma David, interpretato da Louis Garrel, non è attratto da Florence e vuole liberarsene gettandola tra le braccia del suo amico Willy, interpretato da Rafael Coignard. I quattro personaggi si ritrovano in un ristorante in un luogo sconosciuto. Il giorno dopo l’uscita di questo film al Festival di Cannes 2024, si è tenuta una conferenza stampa surreale con la troupe del film. Fin dall’inizio, il regista Quentin Dupieux ha messo in guardia i giornalisti. “Sono qui per essere educato. Meno parli, più la gente vorrà vedere il film. Quindi rimarrò in silenzio“, secondo le dichiarazioni da lei riportate Telerama. Il suo stile è stato poi imitato da tutti gli attori nel suo ultimo lungometraggio. “Ho adorato il film, sì. Perché ? Non so niente“, ha dichiarato in particolare Vincent Lyndon.