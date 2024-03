Lo studio ha rilevato che il piombo nella benzina abbassa il QI di 170 milioni di americani

L'uso del piombo nella benzina avrà conseguenze disastrose per la salute di milioni di persone, soprattutto per lo sviluppo del cervello dei bambini. Secondo uno studio, solo negli Stati Uniti sono andati perduti 824 milioni di punti QI.

Anche se alcune città preferirebbero eliminare le stazioni di servizio, oggigiorno tutte le pompe di benzina stanno mostrando le loro credenziali con carburante senza piombo. Ma c’è stato un tempo, non molto tempo fa, in cui il consumo di carburante a base di piombo tetraetile era la cosa più normale al mondo. È tempo di fare il punto: secondo uno studio pubblicato nel 2022, il QI di milioni di americani è diminuito a causa del piombo nella benzina.

Ricercatori dell’Università della Florida e della Duke University hanno studiato casi di persone nate prima del 1996, anno in cui negli Stati Uniti è stato vietato l’uso del piombo nella benzina. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze, mostra che la metà della popolazione attuale negli Stati Uniti è colpita. Con una media di 2,6 punti QI pro capite, la perdita totale ammonta a 824 milioni di punti QI.

Il piombo nella benzina ha influenzato lo sviluppo di milioni di bambini

In Pagine della NBCL'autore principale dello studio, Michael McFarland, spiega che una differenza di QI di 2 o 3 punti non è un grosso problema, purché la persona non sia al di sotto della media. “Se un individuo è vicino a disturbi cognitivi, alcuni punti possono essere di grande importanza“, dice. Ma questa perdita di 2 o 3 punti è solo una media.

In effetti, la perdita del QI è molto maggiore per le persone nate tra il 1960 e il 1980. Avrebbero subito una perdita da 6 a 7 punti. A quel tempo, l’uso dell’automobile stava crescendo vertiginosamente e con esso il consumo di carburante con piombo stava diventando fuori controllo.

Lo studio non chiarisce se le persone che vivono nelle città sono più colpite rispetto ad altre. Difficile non pensarlo: il piombo nel carburante si diffonde semplicemente per inalazione dei gas di scarico. In Francia, le conseguenze del consumo di benzina con piombo potrebbero essere leggermente inferiori. In effetti, lì l’uso dell’automobile si sviluppò più tardi che negli Stati Uniti.

Le conseguenze sulla salute del piombo nella benzina sono catastrofiche

Solo a partire dagli anni ’70 è iniziata la sensibilizzazione sull’uso del piombo nella benzina. L'elemento migliorò le prestazioni del motore, finché non furono scoperte le sue gravi conseguenze sulla salute. Perché il piombo non solo abbassa il QI dei bambini (e degli adulti che diventeranno), ma favorisce anche l’insorgenza di malattie cardiache e renali. Ora viene sostituito da alternative più sicure.

Queste non sono le uniche tristi conseguenze per la salute dell'auto. Peccati dai quali anche le versioni elettriche non sono assolte. Le auto elettriche, con le loro batterie pesanti, aggravano l’inquinamento da particelle sottili dei pneumatici.