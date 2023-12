Benefici per la salute del frutto della banana

Cos’è la banana?

La banana è un frutto raccolto dalle piantagioni di banane. Le banane vengono prodotte principalmente nei paesi dell’Asia, dell’America Latina e dell’Africa. Affinché un albero di banane cresca correttamente, è necessario… Clima caldo e umido. Alcune varietà di banane vengono coltivate in piantagioni in Europa, nel sud della Francia, come la Mousse Ice Cream. Produzioni Banane della Martinica e della Guadalupa È un bestseller in Francia.

Quali sono i benefici per la salute delle banane?

Le banane sono il secondo frutto più consumato in Francia, dopo le mele. Appagante e ricco di carboidratiLe banane possono essere portate ovunque. È perfetto come spuntino o dessert. Scopri le virtù di questo alimento.

Banana: Un frutto molto ricco di sostanze nutritive

Secondo l’ANSES le banane contengono… Alta densità nutrizionaleAnche se è composto per il 75% di acqua. Mangiare una piccola quantità di banane fornisce molti nutrienti al tuo corpo. Per questo motivo resta uno dei frutti esotici preferiti dai francesi. I benefici per la salute delle sue numerose varietà sono grandi.

secondo Tabella composizione nutrizionale ciqualLe banane contengono carboidrati (19,7 g), amido (3,8 g), magnesio (28 mg) e potassio (320 mg). Quando si parla di vitamine, Questo frutto contiene beta carotene (28,5 microgrammi), nonché vitamine C (7,16 mg) e del gruppo B in grandi quantità. Pertanto, mangia le banane come parte di una dieta equilibrata Molto buono per la salute. Dalla tabella Ciqual risulta che questo alimento apporta relativamente poche calorie (circa 90 calorie).

Ricette a base di banane contro la depressione e lo stress

Sempre secondo Seacoal, le banane sì Frutto ricco di vitamina B6 (0,18 mg). Può rappresentare fino al 12%. Apporto quotidiano di questa vitamina con la dieta. Le banane contengono anche triptofano e dopamina (fino a 560 mg). Questi antiossidanti aiutano a fornire Sensazione di felicità e benessere. Grazie a tutte queste proprietà, puoi incorporare le banane nelle tue ricette Aiuterebbe a proteggere la tua salute mentale.

Secondo uno Uno studio del 2013 relativo alla depressioneMangia abbastanza vitamina B6 e triptofano Interesserebbe il tuo equilibrio emotivo. Gli ingredienti della banana possono servire come aiuto per il sonno come parte di una dieta sana. Quindi mangiare banane la sera ti aiuterà a dormire. Magnesio e potassio aiutano a rallentare il polso e Ridurre lo stress.

Il contenuto di antiossidanti nelle banane rende il corpo più resistente all’invecchiamento

Le banane contengono molti antiossidanti, tra cui flavonoidi e polifenoli, che promuovono… Riduzione dei radicali liberi. Ciò si traduce in alcuni dei numerosi benefici per la salute del frutto della banana.

In questo senso, mangiare banane contribuirebbe a… Prevenire l’invecchiamento precoce delle cellule. Del resto, gli studi scientifici lo indicano Consumare pochissimi antiossidanti È un fattore che contribuisce a molte malattie, come il morbo di Alzheimer. dueAltri studi dimostrano un legame tra il consumo di banane e Cancro di Rennes E il Cancro del colon-retto. Quindi non esitate ad adottare ricette a base di banane, pur mantenendo una dieta equilibrata.

I benefici dei frutti di banana contro le malattie cardiovascolari e il diabete

Secondo Sikwal, le banane lo sono Ricco di potassio (320mg). Ciò rappresenta circa il 9% dell’apporto alimentare giornaliero raccomandato dall’ANSES per gli adulti. Tuttavia, gli studi scientifici tendono a dimostrare che A Apporto di potassio Potevo Ridurre lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Questo minerale aiuta a ridurre la pressione sanguigna e il rischio di ictus.

Inoltre esso, Mangia una banana come spuntino Sembra avere un riflesso migliore rispetto al cioccolato o agli alimenti trasformati. Secondo gli scienziati, il consumo quotidiano di banane può essere Miglioramento dei profili lipidici per le persone con diabete. Inoltre, secondo l’Inserm (Istituto Nazionale per la Salute e la Ricerca Medica), antiossidanti Aiuta a prevenire il diabete di tipo 2. Mangiare frutta come le banane ti permetterà di farlo Mantieni la tua salute da questo disturbo.

Mangia banane per migliorare la digestione

Il frutto della banana è l’ideale per questo Sistema digestivo sano Buon transito intestinale. Gli amidi delle banane fanno questo Prebiotici per la flora intestinale. Inoltre, la presenza di fibre (2,7 g secondo Sequal) e di vitamina B6 nelle banane aiuta a combattere la stitichezza.

Quando è completamente matura, la banana è un platano Virtù contro la diarrea. Ma assicurati di mantenere una dieta sana e di importare gradualmente le fibre se soffri di disturbi intestinali.

Vitamina A nelle banane per un sistema immunitario più resistente

La banana lo è Fornito di beta carotene (28,5 microgrammi), uno Introduzione alla vitamina A. Uno dei benefici di questa vitamina è il miglioramento della salute della pelle, delle ossa e dei denti. La tua organizzazione lo è Più resistente alle infezioni Grazie agli alimenti che lo contengono. Scommetti sulle ricette a base di banane in inverno per completare la tua dieta sana.

Quali sono le ricette per mangiare le banane?

in Francia, Mangia banane Ogni giorno è semplice. Puoi mangiare le banane crude come spuntino. È molto facile da trasportare ed è il frutto perfetto per il dessert. Secondo il Servizio di informazione sanitaria pubblica, Consumare una banana al giorno Rappresenta un buon apporto di potassio. Questa quantità è sufficiente per beneficiare delle virtù di questi frutti. In Africa, Europa e altri paesi del mondo, Molteplici ricette di cucina A base di banane.

Banana in 3 domande

IL Diversi tipi di frutti di banana Pieno di virtù. Ecco le risposte a tre domande frequenti sulle banane.

Come conservare le banane per preservarne le vitamine?

Se vuoi che maturino rapidamente, puoi conservare le banane in un sacchetto. Per una maturazione più lenta, appendili nella tua cucina. Puoi farlo anche tu Conservare le banane Nel congelatore, affettato o schiacciato.

Le banane contengono molto zucchero?

No, le banane non sono molto dolci. Ah Contenuto di carboidrati Secondo Ciqual ammontano a 19,7 grammi, di cui circa 4 grammi di fruttosio e 4 grammi di glucosio.

Cosa fare con la buccia di banana in cucina?

La buccia di banana può essere utilizzata in cucina, nei dolci o in Produzione di fertilizzanti. Conservalo dopo aver mangiato carne.

Con uno Contenuto calorico abbastanza bassoPertanto, le banane hanno molti benefici per la salute. Gelato alla piantaggine o alla Musa, non mancano le varietà di banane per le tue ricette. Sia la loro carne che la loro pelle hanno i loro benefici. Questo superfrutto aiuta a mantenere una buona salute mentale e cardiovascolare attraverso una dieta sana. Grazie a lui Vitamine del gruppo BBeta carotene e antiossidanti, le banane possono renderti più resistente.

