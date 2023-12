Lo straordinario consiglio di Philip Albert allo Standard riguardo a Hoefkens

Mentre scriviamo questo articolo, lo Standard de Liège analizza la situazione di Karl Hofkens. Rimarrà alla guida della prima squadra del club sulle sponde della Mosa? Questa è la domanda che quasi tutti si pongono. Tuttavia, una decisione dovrebbe essere presa prima della partenza di Les Roches per Marbella il 6 gennaio.

In sodenfoIl commentatore di Eleven/DAZN Philippe Albert ha dichiarato che non era proprio necessario che il numero 16 si separasse dal 45enne allenatore dell'Anversa. Stesso discorso per lo Charleroi con Felice Mazo. Il nativo di Bouillon sottolinea il fatto che a volte bisogna concedere tempo. Ad eccezione dello Standard de Liège, il tempo è ora più limitato che mai. “Il Kortrijk cambia allenatore e maglia ma i risultati restano pessimi. Sento critiche a Velic Mazo e Karl Hofkins, ma è saggio cambiare solo per il gusto di cambiare? Quale profilo è disponibile sul mercato per portare valore aggiunto come direttiva come “Lo è? Ha senso? A volte lo è. È meglio stare insieme e dargli tempo…”

Fondo finale

Il 20 gennaio, lo Standard Liegi ospiterà il KV Kortrijk, ultimo club, nella partita della 21a giornata della Jupiler Pro League. Una partita da sei punti per entrambe le squadre. Se Karl Hofkens e i suoi giocatori non sono ancora del tutto a terra, la squadra di Kyril dal canto suo ha già raggiunto un importante punto di svolta nella sua stagione.

