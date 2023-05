Questo è quanto riceverà Jean-Michel Aulas per aver lasciato l’Olympique Lyonnais

Al momento della cessione di OLG a Eagle Football, guidata da Textor, per 798 milioni di euro cui si è aggiunto un aumento di capitale di 86 milioni di euro, il 18 dicembre, è stato concordato che il signor Aulas sarebbe rimasto amministratore delegato per un periodo rinnovato di almeno tre anni.

L’indennità di licenziamento di dieci milioni di euro tasse escluse sarà versata a Holnest, la holding di famiglia di Jean-Michel Aulas.

OL Groupe si impegna inoltre ad “acquisire da Holnest, entro tre mesi dalla conclusione dell’accordo, un terzo delle azioni di OL Groupe che saranno rilasciate a Holnest per il pagamento delle OSRANE (obbligazioni convertibili emesse per la costruzione dello stadio) 4.826.540 azioni al prezzo di 3 euro per azione per un totale di 14.479 620 euro.

Il contratto di prestazione di servizi prevede inoltre la rinuncia a qualsiasi diritto di regresso o azione da parte di Holnest o Jean-Michel Aulas contro OL Groupe.

L’ancien dirigeant, 74 anni, che ha continuato a collaborare con OL Group, a été nommé president d’honneur et reste administrateur tant que sa holding, Holnest detiendra des droits de vote et des actions dans la society all beneficiant de divers Privilegi naturali.

Inoltre, la società ha annunciato un aumento del 5% dei ricavi da contabilità per i primi nove mesi dell’esercizio 2022-2023, pari a 202,7 milioni di euro (+9,2 milioni di euro all’anno). tempo nonostante l’assenza di partecipazione alla Coppa dei Campioni).

Le vendite dei giocatori rappresentano ricavi per € 77,6 milioni (- € 4,6 milioni) con trasferimenti da Leo Dubois, Lucas Paqueta e Malo Gusto oltre a € 11,2 milioni da prestiti e bonus vari su altre operazioni.

