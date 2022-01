Lo strabiliante salvataggio di un pilota d’aereo caduto sui binari di un treno (video)

Queste sono belle immagini nella parte posteriore. La scena si svolge una domenica pomeriggio a Los Angeles, nel quartiere di Paquema, vicino all’aeroporto. Un piccolo aereo turistico si era appena schiantato contro i binari della ferrovia, quando in lontananza si udì il rumore di un treno. Unico passeggero a bordo e ferito, il pilota non è riuscito a scendere dal suo aereo e gli agenti di polizia, i cui uffici erano a poche strade di distanza, sono arrivati ​​sul posto e poi hanno fatto di tutto per metterlo in salvo.

Gli agenti sono finalmente riusciti a trascinare l’uomo, con la testa coperta di sangue, fuori dalla cabina di pilotaggio dell’aereo, portandolo il più lontano possibile a pochi metri di distanza. Solo tre secondi dopo, il treno è passato e ha fatto schiantare l’aereo. Nelle immagini riprese dalle telecamere della polizia e dai passanti, vediamo detriti che volano in tutte le direzioni, quasi colpendo le persone sul posto.

“Gli ufficiali della divisione di Foothill hanno dimostrato eroismo e velocità nel salvare la vita di un pilota che ha effettuato un atterraggio di emergenza sui binari, prima che un treno in arrivo si scontrasse con l’aereo.La Hillside Division del dipartimento di polizia di Los Angeles ha commentato su Facebook e ha condiviso un video dell’operazione di salvataggio in casi estremi.

Il pilota è stato portato in ospedale in condizioni stabili, riportando solo tagli e contusioni, riporta la CBS di Los Angeles.