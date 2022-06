Elezioni legislative francesi: Emmanuel Macron imparerà a governare alla maniera belga

Per otto anni ho spiegato loro che è un buon sistema. Ora dovranno scoprirlo”. Le parole divertenti sono state twittate dal comico belga Alex Vyzorek, un giornalista abituale di giornali mattina 7/9 Su Radio France Inter. E si riferiscono al famoso “compromesso belga” risultante da ogni elezione legislativa nel nostro paese, che i francesi fino ad allora hanno deriso, non sapendo che un giorno l’avrebbero affrontato.

Perché le elezioni legislative francesi di domenica, in un formato a due turni immaginato da Charles de Gaulle per facilitare la formazione della maggioranza dopo le elezioni, sono state storiche in quanto non si sono mai svolte – accadde solo una volta nel 1988 con il duello tra Mitterrand e Chirac – il neoeletto presidente non aveva la maggioranza Divorziato (245 seggi su 289 richiesti) per iniziare il suo mandato.

Con 69 seggi in meno rispetto alla sua schiacciante vittoria nel 2017, la maggioranza felina dovrà usare l’arte del compromesso. e comporre.

Verso il crollo interno dell’alleanza di sinistra?

Lunedì mattina, una persona molto intelligente era qualcuno che poteva prevedere alleanze future. Ma La decisione presa dal Partito Socialista, dall’Ecologia Europea Les Verts (EELV) e dal Partito Comunista Francese Nel primo pomeriggio potrebbe aver rimosso una famosa spina dai piedi di Emmanuel Macron. “Non c’era dubbio per un gruppo: ci sarebbe stato un gruppo socialista nell’Assemblea nazionale”.ha detto Pierre Jouvet, portavoce del Partito socialista. “Non si tratta di fondersi in un gruppo”Da parte sua, il portavoce dell’EELV Alan Columble ha risposto.

Formata per contrastare l’Ensemble! La Nuova Unione Populista Ecologica e Sociale (Nupes) sembra dunque essere già nata morta, anche se il capo di La France insoumise, Mathilde Baneau, gioca d’azzardo offrendo ad altri una presidenza a rotazione. Partito da Nupes.

Il crollo interno di Numes sarebbe tutto profitto per Macron che potrebbe poi associarsi a uno dei quattro partiti che compongono i Nupes, anche se l’alleanza con la Francia ribelle di Mélenchon sembra essere a rischio visti i disaccordi con Macron.

Quale partito sostiene Macron?

A maggioranza assoluta, il gruppo bandistico perde 44 seggi! Se il cordone sanitario – il termine non esiste come in Francia – sembra impedire all’assemblea nazionale di Marine Le Pen – Ma il più grande vincitore di queste elezioni è moltiplicando per undici il numero di funzionari eletti (89). – , Sono rimaste solo due possibilità per Emmanuel Macron. La prima sarebbe quella di entrare a far parte dei repubblicani (61 seggi) per beneficiare di una comoda maggioranza assoluta (306 eletti). Ma lunedì Il presidente LR Christian Jacob ha annunciato che il suo partito sarebbe rimasto all’opposizione.

La seconda è l’associazione con i partiti di Nupes. Tuttavia, l’alleanza con France Insoumise de Mélenchon sembra essere a rischio a causa del disadattamento di umore tra il principale stakeholder e Macron. Che dovrebbe poi unirsi, in un trio inedito, formato con PS (24 seggi) ed EELV (23 seggi).

Perché Macron non può governare da solo?

Ciò metterebbe l’opposizione in uno stato di maggioranza assoluta. Può quindi bloccare qualsiasi disegno di legge avanzato dalla minoranza presidenziale. e rendere il paese ingovernabile. Ogni progetto deve essere negoziato caso per caso. Questa soluzione è ragionevole: il governo Rocard ci ha provato tra 88 e 91 ma la sua maggioranza relativa era più comoda (275 seggi) e quindi richiedeva meno supporto esterno. Con 245 seggi per Macron, questa soluzione, di fatto, non è la più credibile.

Verso le dimissioni di Elizabeth Bourne?

Il giorno dopo le elezioni legislative, l’opposizione ha chiesto alla presidente Elizabeth Bourne, che il 16 maggio è stata nominata primo ministro da Macron. Eletta per telegramma (52,3%) a Cavaldos, dovrebbe agire nelle prossime ore per formare una coalizione. prima della consegna?

Chi come primo ministro?

Per garantire la fedeltà di un gruppo all’Assemblea nazionale, Macron ha interesse a farne un’offerta interessante. O posizioni ministeriali di spicco come l’Interno, la Giustizia, l’Educazione Nazionale o l’Economia. o la carica di Primo Ministro. Con ogni probabilità, il futuro Primo Ministro sarà un maconiano o un membro di PS, EELV o LR.