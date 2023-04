Il caso Pierre Palmed: “Viveva fuori da ogni realtà finanziaria…”

Christophe Compario, produttore e confidente di Pierre Palmade il 25 aprile è stato invitato sul set Non toccare la mia TV.

Durante lo spettacolo, gli editorialisti intorno al tavolo sono tornati sui commenti fatti dalla sorella del comico. “IO Viveva fuori da ogni realtà finanziaria e aveva debiti, soprattutto con URSSAF, tasse e il suo prodotto di 250.000 euro.ha spiegato.Pierre Palmed ha dichiarato di avere un reddito di 5.000 euro di royalties al mese.Il comico ha anche detto che aveva bisogno di mille euro in più per mantenere lo stile di vita che conduceva.

Pierre Palmed lascerà l’ospedale di Villejuif

Sul set di Cyril Hannon, Christophe Compario spiega: “Scusate, sono 30 anni che i guadagni di Pierre non raggiungono i 6.000 euro al mese. Senza desiderio… è molto di più! Ha scritto sceneggiature per film che vengono trasmessi regolarmente in televisione… Penso che siamo più vicini ai 20.000 che ai 6.000 euro”. Prima di procedere:Quando ti chiami Pierre Palmed, se c’è una piccola differenza di € 1.000, è molto ma sono “solo” € 1.000, da qualche parte. Penso che possa coprire, e poi penso che sia preso in prestito da molte persone, francamente.

L’ultima collaborazione tra Pierre Palmade e Christophe Combarieu è avvenuta solo perché, secondo il produttore, il comico aveva bisogno di soldi.