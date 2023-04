Tintin e le sette sfere di cristallo: la villa del professor Bergamot è in vendita

“La casa di Rue Delleur è un’ambientazione leggendaria in Le avventure di TintinCi commenta Benoit Peters, scrittore, sceneggiatore, specializzato in Tintin e Hergé. “La scena si svolge in una serata tempestosa. Ci aspetta un’atmosfera meravigliosa. È una scena che molti lettori di Tintin ricorderanno bene.“

“Ma ciò che è interessanteBenoît Peeters riprende,è la convinzione che Hergé sia ​​venuto come un vicino. All’epoca Hergé abitava a Watermael-Boitsfort, al 17 di rue Delleur, proprio dall’altra parte della strada, poco più avanti. Quindi avrebbe lavorato con Edgard P. Jacobs, che in seguito avrebbe creato “Blake and Mortimer”. Jacobs proveniva da una scuola più realistica e amava essere ispirato dalle cose. Jacobs ha poi detto a Hergé di aver trovato una casa lungo la strada, che sarebbe stata fantastica per la casa del professor Bergamot. Hergé e Jacobs fanno qualche passo con il loro taccuino e prendono ispirazione dall’esterno della casa. Anche se poi lo trasformeranno, lo amplificheranno e gli daranno una dimensione incredibile nell’album 7 Crystal Balls…”

Hergé ha creato un luogo misterioso

Cosa stupisce Benoit Peters, “Proviene da una casa sul lato della strada che non è molto impressionante, Hergé crea un luogo piuttosto misterioso. Nel fumetto, cambia la casa rispetto alla strada, crea profondità. Abbiamo un giardino, un cancello, un vicolo , guardie, piantare alberi… Crea una scena.” completa. Il suo genio è creare un ambiente forte e memorabile. Mentre quando passi davanti a questa casa, devi farlo due volte per capire che è la casa del Professor Bergamot.Anche questo personaggio arriva in un momento in cui gli scienziati sono stati rapiti, Bergamot è l’ultimo, la sua casa è sorvegliata… Insomma, Hergé ha già cambiato questa casa…“

durante l’esplorazione – La storia fu pubblicata su Le Soir, plagiata dal dicembre 1943 Nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, Hergé e Jacobs non sono mai entrati in casa. Così gli interni dell’album non corrispondono alla realtà. “Hergé non poteva entrarvi, tanto più che la casa, secondo lui, che racconterà in seguito, era il quartier generale della Gestapo o era comunque occupata dai tedeschi durante la guerra. Hergé e Jacobs rischiavano di essere ignorati. Mentre stavano facendo i loro piani, potevano essere arrestati e accusati di spionaggio o pianificazione di un attacco. Anche se non si sa che Hergé e Jacob fossero combattenti della resistenza.“

Capolavori realizzati a Boitsfort

All’ingresso della casa è presente una piccola targa con il ritratto del professor Bergamotto, apposta dagli attuali proprietari, ad indicare la riservatezza del luogo.

Per Benoît Peters, “Questa casa ha una storia. Su questa strada molto ampia, i pedoni sono invitati a scendere e vedere questo gruppo di tre piccole case in rue Delleur dove Hergé, Jacobs e altri collaboratori hanno lavorato fino al 1950. A Boitsfort Hergé ha dato vita a molti capolavori: ‘Un secolo segreto e solitario’, ‘Il tesoro di Red Rackham’, ‘Le sette sfere di cristallo’, ‘Il tempio del sole’, ‘Nella terra dell’oro nero’… Un vero residente di Bruxelles è nato a Bruxelles e lì è morto e da questa città riuscì a far risplendere nel mondo collezionato il personaggio di Tintin.“