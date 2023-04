Lo Sporting Charleroi non ha abbastanza wicket contro il Genk, la stagione degli Zebris è finita

Una grandissima delusione per lo Sporting Charleroi che domenica vede terminare la propria stagione nonostante un buon risultato contro il Genk. Le zebre hanno tenuto il Limburger 2-2 e avrebbero potuto sperare in un risultato di qualità migliore nel secondo tempo. Gli uomini di Felice Matsu ci hanno creduto anche dopo il fischio finale, ma la vittoria del Cercle Brugge contro Zulte-Waregem li ha condannati definitivamente a dimenticare ogni speranza di spareggio.Poco per questa versione di Charleroi Mazzu.

L’inizio della partita è stato assolutamente pazzesco con un gol velocissimo di Limburg, che ha imbrogliato Mackenzie Coffey con una bella punizione di sinistro.

Ma gli Zebris si rimontano (molto) veloci nel match, con Mbenza che recupera su un bel cross di Nkoba, 1-1 dopo 3 minuti di gioco, e si parte con un gran vantaggio.

Mezz’ora dopo l’inizio della partita, Samata ha restituito il vantaggio ai Limburgers. Ma Carolus non si è ancora arreso ed è tornato a segnare velocemente dopo essere tornato dallo spogliatoio, questa volta Nkuba è stato il tiro finale.

C’erano ancora molte opportunità per i locali, ma il Genk è riuscito a resistere. Quando si è qualificato per PO2 grazie alla partecipazione di Zulte contro il circuito, Zebras ha finalmente dovuto mollare la presa. La loro stagione si è conclusa il 23 aprile. Chiudono al nono posto, a due unità dal cerchio, ottavo.