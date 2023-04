“Ci piacciono i film dell’orrore, ma c’è…”: La prima notte di Delphine e Jonathan non va come previsto

Se fino ad allora tutto era perfetto il giorno del loro matrimonio, sono venuti fuori dettagli che imbrattano la serata di Delphine e Jonathan. Quando gli sposi salgono al piano di sopra per scoprire la stanza in cui trascorreranno insieme la loro prima notte, li attende una spiacevole sorpresa: le loro stanze sono tutt’altro che le più accoglienti del mondo.

Non appena Jonathan è tornato, ha visto un abito da sposa su un manichino, cosa che non lo ha rassicurato. “Questo invece fa schifo. Ogni volta si muoverà durante la notte“.Stessa storia con Delphine che non trova nulla di rassicurante nel sequel.”Camera da letto, ti spaventi, sembra che qualcosa stia per uscire dall’armadio. (…) Adoriamo i film horror, ma qui ci siamo dentrodisse ridendo.