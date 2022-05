Lo spazio italo-marocchino invita Mohamed El Gem e il suo equipaggio a Da Vinci

Su iniziativa dello spazio italo-marocchino, la star Mohamed L. Jem e il regista Abdellatif Dekrawi si sono recati in Italia per una tournée artistica con la troupe del teatro Mohammed V.

Con grande gioia dei marocchini italiani fu dato dagli astronauti l’annuncio che le truppe avrebbero fatto riferimento alla sua commedia “Ja wa Jab” (arriva con qualcosa in mano). Così, alla presenza di molte figure marocchine e italiane, questo lavoro è stato interrotto a Pharma, Milano e Piella. Agli organizzatori e ai partecipanti delle Associazioni “Al Amal” e “Al Hooda” in Italia, per lo spazio marocchino-italiano, questo tour “ha rotto i controlli dell’epidemia di Kovit-19 e ha contribuito a unire la comunità marocchina.

Durante le tre tappe sono stati omaggiati dignitari marocchini e italiani. Commentando il tour, il capo dello spazio Yahya El Meadowat lo ha descritto come “un ponte artistico tra il popolo marocchino del mondo e la sua patria”. Questa è un’occasione per incontrare le famiglie marocchine per partecipare all’evento, soprattutto dopo Kovit. Da parte sua, Mohamed L. Jem si diletta “dell’eccellente partecipazione del pubblico e dell’eccellente interazione con lo spettacolo”.