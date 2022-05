Lot-et-Garonne: un ottimo piatto italiano ad Arlabosse

Pochi giorni fa, il comune di Roquefort ha ospitato un pasto italiano all’Espace Arlabosse. Un’eccellente prima città per questa città in collaborazione con Volvason in Italia. Per questo evento, molti ospiti hanno risposto all’appuntamento. Il ristorante Roquefortais La Licorne prepara pietanze festive. Aperitivo, bruschette, lasagne (manzo o salmone), tiramisù, caffè… Anche Jerome Soumet, che ha narrato le canzoni italiane, ha ospitato questo momento amichevole.

Altre informazioni

La biblioteca del tuo comune resterà chiusa da venerdì 27 maggio a sabato 28 maggio 2022.

Il Comitato del Festival ti invita al loro evento Vide-Greniers giovedì 26 maggio 2022 a Placié Charles de Gaulle dalle 8:00 alle 17:00. Contatta il presidente del Festival Bernard Awville al numero 06 72 57 74 96 per ulteriori informazioni e registrazioni.

Ricordiamo che il Roquefort ospiterà la sua prima Fête de la Musique venerdì 24 giugno. Questo evento popolare, festivo e gratuito consente ai musicisti dilettanti di esibirsi volontariamente davanti a un pubblico su un palco organizzato e aggiornato. Iscriversi al Municipio entro il 15 giugno.