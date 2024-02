Lo scorso anno i dipendenti belgi hanno perso il 10% del loro orario di lavoro: perché questo assenteismo?

Sempre più assenteismo dal lavoro è quanto emerge da un recente studio di Attentia. La tendenza è in aumento e questi numeri non sono mai stati così alti. In totale, i belgi erano assenti per circa il 10% del loro orario di lavoro.

Ciò vale per le assenze a medio termine (più di un mese) e per le assenze a lungo termine (più di un anno). Anche i congedi per malattia a breve termine (meno di un mese) sono stati più elevati lo scorso anno rispetto al periodo del coronavirus, ma inferiori rispetto al 2022.