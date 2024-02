Notizie sulla tecnologia Jvi Sì, esiste un'auto perfetta per iniziare con le auto elettriche e non è quella a cui stai pensando

Le auto elettriche sono sempre criticate perché costose. E non godere di sufficiente indipendenza. Vedrai che con questo potresti essere vinto.

Durata della batteria, tempo di ricarica e prezzo. Questi sono i tre argomenti che appaiono come luoghi comuni quando si parla di auto elettriche. È vero che il mercato è ancora in una fase di transizione e, come ogni tecnologia (relativamente) nuova, c'è molto margine di miglioramento. Ma allora, qual è l’auto ideale con cui cominciare?

Quindi sì, la Tesla Model 3 e la Model Y sono chiaramente desiderabili. I prodotti di Elon Musk si caratterizzano per il loro appeal estetico, la tecnologia all'avanguardia e i prezzi eccessivi che spesso mettono in svantaggio la concorrenza, rendendoli appetibili. Beh, un po' meno la berlina Model 3, perché da noi ormai è privata del bonus di 4.000 euro.

Ma per quanto attraente sia, Abbiamo trovato un'auto molto più economica che ha molti argomenti da vendere. Questa potrebbe essere l’auto perfetta per iniziare con le auto elettriche!

Meno di 20mila euro

È vero che la Citroën ë-C3, con il suo aspetto moderno da piccolo veicolo avventuroso, nasconde bene il suo gioco e, alla fine, Citroën aveva probabilmente ragione a non essere tra le prime a raggiungere il mercato. Ma una cosa è certa: questo nuovo arrivato pagherà un caro prezzo!

Infatti, la nuova ë-C3 parte da 23.300 euro con l'allestimento base. E ancora, una volta detratto il bonus ambientale 2024, Il suo prezzo scende direttamente sotto il fatidico limite dei 20.000 euro!

Quindi è vero che a questo prezzo la finitura di base non è proprio la cosa più attraente in circolazione. A cominciare da Monte Carlo Blue, che francamente è poco interessante. Anche all'interno manca un po' di modernità, senza touchscreen… Tuttavia, è ben equipaggiata con aria condizionata manuale, sensori di retromarcia, cruise control e numerosi aiuti alla guida.

Molto più economico di altri

La finitura premium superiore aggiunge colore e equipaggiamento rendendolo immediatamente più lussuoso e curando la presentazione. Anche aggiungendo un sistema multimediale o una fotocamera posteriore. Anche una differenza di 5.300 euro!

Qualunque sia la fine, resta il fatto Il prezzo della Citroënë-C3 è imbattibile, Ed è nettamente inferiore alle cugine Peugeot e-208 e Opel e-Corsa (34.100 euro e 34.550 euro). Quindi è vero che è anche leggermente meno potente con 113 CV. Ma la sua utile batteria da 42 kWh pubblicizza un’autonomia non così ridicola: 320 km. Si tratta di 100 km in più rispetto alla più piccola Dacia Sebring, che non beneficia più del bonus e propone un prezzo quasi identico a una nuova Citroën. Quando ti diciamo che la Citroënë ë-C3 ha tutto!