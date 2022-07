Live – Guerra in Ucraina: “La Russia vuole cancellare l’Ucraina dalla mappa del mondo”

Mentre incombe lo spettro di un nuovo crimine di guerra, L’attacco al carcere di Olinivka Da parte delle forze russe, questo 157° giorno di guerra in Ucraina è iniziato con una serie di attacchi e bombardamenti che hanno causato la morte di molti civili a Donetsk. Il sindaco della città ha annunciato sul suo account su Telegram, a Kharkiv, che una scuola è stata colpita durante la notte.

a Cherson, Più di cento soldati russi sono stati uccisi durante gli scontri, riferisce la dirigenza ucraina. Una nuova battuta d’arresto in questa roccaforte conquistata dal Cremlino in terra ucraina Diventa un bersaglio e un simbolo Contrattacco ucraino nel sud del paese. Situazione complicata confermata per gli uomini di Putin Yuri Sobolevsky, vice governatore dell’amministrazione regionale istituita dalla Russia. In un messaggio sui social, ha esortato i residenti a stare alla larga dai depositi di munizioni: “L’esercito ucraino si sta rivoltando contro i russi e questo è solo l’inizio“.

In mano ai russi dall’inizio di marzo, la città portuale sarà restaurata grazie alle spedizioni di armi occidentali degli uomini di Zelensky? Il deficit di potenza di fuoco ucraino si è ridotto drasticamente. I lanciatori HIMARS, i cannoni Caesar e altri cannoni di artiglieria possono colpire obiettivi distanti come posti di comando russi e depositi di munizioni che di solito sono fuori portata.

Una situazione che non corrisponde pienamente al piano iniziale di Mosca, come abbiamo indicato L’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas Greenfielddavanti al Consiglio di Sicurezza : “Non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che la Russia intenda smantellare l’Ucraina e cancellarla dalla mappa del mondo.“.

Segui gli eventi del 157° giorno di guerra in Ucraina nelle nostre vite di seguito: