Live Genshin 2.7 data, quando viene trasmesso l’annuncio? – Rompi capovolgi

Alcuni giocatori si chiedono quando verrà annunciato il rilascio diretto della patch 2.7 di Genshin Impact e cercheremo di darvi la risposta.

Effetto Jinshin Riceve regolarmente aggiornamenti che aggiungono personaggi, armi o persino contenuti speciali come una nuova area.

Durante la patch 2.6, alcuni giocatori si chiedono quando ciò accadrà Aggiornamento 2.7 Annuncio in tempo reale Che avrebbe dovuto svolgersi venerdì 29 aprile, ma è stato finalmente posticipato come rivelato da miHoYo sull’account Twitter di Genshin Impact FR.

Quando è l’annuncio dal vivo per la patch 2.7 di Genshin Impact?

Se vuoi sapere quando sarà disponibile l’annuncio della patch 2.7 di Genshin Impact, beh, Al momento nessuna data ufficiale è stata rivelata da miHoYo. Tutto quello che sappiamo è che questa trasmissione è stata ritardata come specificato dagli sviluppatori sull’account Twitter di . Jinshin Impact p.

2.7 Avviso di ritardo nell’aggiornamento Per motivi di avanzamento del progetto, l’aggiornamento alla versione 2.7 verrà ritardato.

Ti faremo sapere la data di aggiornamento e il compenso tramite annunci successivi. pic.twitter.com/wjnnnZQqBi – Genshin Impact FR (genshinimpactfr) 29 aprile 2022

Se al momento non è stata impostata alcuna data specifica da quell’account Twitter, alcuni strumenti di convalida dei dati, tra cui lyme (fonte) Lo consiglio La patch 2.7 sarà ritardata di tre settimaneche rende L’annuncio può essere tenuto in diretta il 20 maggio. Questa data sarà ovviamente presa alle strette e dovremo aspettare che miHoYo dia una data ufficiale per il contratto di live streaming 2.7.

