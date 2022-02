La sécurité avant tout: due imprese lancent des trottinettes électriques avec camera de sécurité

Les trottinettes électriques ont connu un véritable essor dans les grandes villes et, comme pour toute invention, leur succès s’est accompagné d’un certo nombre de dérives. Ces véhicules à batterie ricaricabili ont entraîné une augmentation du nombre d’accidents impliquant des piétons. Deux entreprises, l’une allemande, l’autre suédoise, semblent néanmoins avoir trouvé une solution pour y remédier…

La semaine dernière, les sociétés de micromobilité Luna et Tecnologia Voi, ont officialisé le lancement d’une flotte de trottinettes électriques d’un nouveau genere. Dotés de détecteurs de piétons, i primi prototipi su déployés a Northampton, en Angleterre.

À l’origine de ce projet, Luna, une start-up basiée à Dublin. La jeune entreprise a développé un dispositif équipé de caméras et de capteurs qui, selon elle, permettrait aux trottinettes d’interagir avec l’environnement qui les entoure. De son côté, Voi Technology, un fabricant suédois de trottinettes déjà presente dans plusieurs grands villes d’Europe. Ensemble, les deux entreprises su entamé une phase de test sur 50 trottinettes.

Il progetto di due imprese è in grado di automatizzare la traiettoria per il ritorno dei piétons. Credito: Luna

La trottinette serait capace de dévier automatiquement sa trajectoire lorsqu’elle repère des piétons -même si le Conducteur ne les voit pas- afin d’éviter des accidents. L’engin est équipé d’une boîte noire au niveau du guidon.

Cette boîte, associée à un GPS, peut déterminer, avec l’aide de l’intelligence artificielle, si le Conducteur se trouve sur una pista ciclabile, sur un trottoir ou au milieu de la route.

Equipé d’une caméra, l’appareil est capace d’identifier des piétons même lorsque le Conducteur ne les voit pas. Credito: Luna

Une sorveglianza en temps réel

Questo dispositivo è in grado di comprendere la trottinette e il contributo al minimo delle embouteillages en ville. Il sistema di tracciamento tramite GPS può essere utilizzato per aiutare le città a riprendere le uscite o gli scooter sono stati abbandonati.

Les utilisateurs des scooters et les piétons devraient aussi se sentir plus en sécurité dans les rues plus fréquentées. “La sécurité est encore un point sensable en micromobilité et il est prioritaire de l’améliorer”, déclare M.Hjelm, CEO di Voi Technology.

Equiper toutes les trottinettes d’ici 3 à 5 ans

Il est vrai que les trottinettes se sont multipliées dans les grandes villes. Aux États-Unis, l’utilizzo di un aumento del 60% tra il 2018 e il 2019, la tendance s’étant étendue aux zones métropolitaines, notamment à Washington, Atlanta et Chicago.

Mais durant cette période, le nombre d’accidents a égallement explosé. Rien qu’aux États-Unis, les scooters électriques ont provoqué des milleers d’accidents, envoyant pas moins de 29.600 personnes aux urgences l’année dernière, contre 15.500 l’année précédente.

Et en belgique? Gli incidenti sont également fréquents. En 2019, une enquête menée par l’agence régionale auprès d’un panel représentatif de 1.176 trottinettistes, révélait que 13% d’entre eux avaient déjà connu un accident en circulant sur ce type d’engin. Parmi les accidentés, 18% disponibile été blessés, entraînant une visite à l’hôpital o chez le médecin.

Plus petit et moins cher

Fondée en 2018 a Stoccolma, la société Voi è presente dans 50 villes européennes et ambizione commerciale deser ses trottinettes a New York d’ici 2021. l’intégrer dans ses appareils.

La start-up suédoise cherche d’ailleurs à concéder sa technologie sotto licenza à d’autres sociétés et cela dans plusieurs pays. « Nous espérons que d’ici 3 à 5 ans, chaque nouveau e-scooter sera équipé d’une caméra de ce type », un déclaré M. Furlong.