Apple Watch potrebbe presto rilevare l’insufficienza cardiaca

Si tratta di un nuovo algoritmo sviluppato da una clinica statunitense che ne permetterà l’evoluzione.

Molte persone si innamorano dell’Apple Watch a causa delle sue numerose funzioni per la salute. Il wearable di Apple, ad esempio, presenta un elettrocardiogramma, che in particolare permette di rappresentare graficamente l’attività del cuore, ma gli attacchi di cuore. ma secondo Alcuni medici della Mayo ClinicIl lavoro non è abbastanza avanzato. Per fare ciò, hanno sviluppato un algoritmo per rilevare l’insufficienza ventricolare sinistra o l’insufficienza della pompa cardiaca.

Attualmente, l’Apple Watch è in grado di rilevare la fibrillazione atriale. Grazie a questo algoritmo, ho potuto salvare molte vite. I ricercatori della clinica hanno scoperto che l’algoritmo ha rilevato accuratamente la disfunzione della pompa cardiaca dei pazienti. In particolare, il test è stato condotto su 125.000 possessori di Apple Watch negli Stati Uniti e in Europa.

Grazie all’Apple Watch ECG, Apple può offrire tale funzionalità sul suo orologio connesso. Questo algoritmo consentirà la diagnosi precoce dei problemi cardiaci. Se al momento è troppo presto per dire se Apple integrerà un tale algoritmo nei suoi smartwatch, sarà interessante vederlo approdare nell’orologio in futuro.

