L’italiano sta provando a farsi vaccinare con la mano finta in silicone

Scoperto dall’infermiera, il 50enne ha cercato di convincerla a coprirlo, senza successo. “Risponderà in tribunale (per il suo operato)”, ha detto Alberto Sirio, presidente della regione.

Il cinquantesimo giocatore italiano piemontese desideroso di ottenere un prezioso pass sanitario non è stato vaccinato con una protesi in silicone giovedì, ha detto venerdì il capo della regione nord-ovest della regione.

“Il caso sarebbe ridicolo se non si parlasse dell’enorme attrazione e del gesto inaccettabile di fronte al sacrificio che l’epidemia sta facendo a tutta la nostra società in termini di vite umane e di costi sociali ed economici”, ha denunciato Alberto. Sirio In un post sulla sua pagina Facebook.