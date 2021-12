A New York un uomo ha accoltellato dei passanti e ucciso un italiano

Le prove suggeriscono che uno studente italiano della Columbia University è stato pugnalato a morte da un giovane giovedì notte a New York City, che era già stato imprigionato per violenza, dopo di che ha accoltellato un secondo italiano e aggredito un terzo passante.

La polizia di New York ha confermato la morte all’Afp.David Giri, 30 anni“, Morto in ospedale per lesioni allo stomaco dopo essere stato accoltellato nel quartiere di Harlem, nel nord-ovest di Manhattan, vicino al campus della Columbia.

In una dichiarazione separata, il presidente dell’università Lee Bollinger ha confermato.Perdita tragica“David Griel, uno studente della Columbia School of Engineering and Applied Science.

Dal canto suo, la Farnesina ha confermato”.Un italiano è stato ucciso e un altro è rimasto ferito“.