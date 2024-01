L'Isola della Riunione devastata da un uragano: i belgi raccontano la loro detenzione

Questo livello viola di avviso di tornado indica implicitamente “Blocco rigoroso per tutti i residenti, compresi i servizi di emergenza e sicurezza”.seleziona un comunicato stampa della provincia.

Famiglia Dadomont; In Reunion da 10 anni e originario di Huy©DR

Tra questa popolazione, ci sono molti belgi all'interno di una comunità stimata tra 1.200 e 1.500 cittadini. Tra loro c'è la famiglia Dadomont, una famiglia Hutua che vive sull'isola da 10 anni. Domenica, dopo i messaggi di allerta, la famiglia ha chiuso le porte, messo in sicurezza la casa a Island Heights, fornito acqua potabile e ricaricato le batterie. “ La metà del nostro balcone è nel nostro soggiorno. Non abbiamo lasciato niente, ho aperto il cancello, l'ho stretto, ho ribaltato la roulotte, Marco spiega. Sono passati 4-5 giorni da quando il modello meteorologico ha dichiarato che il ciclone stava quasi passando tra Mauritius e l'Isola della Riunione. “

Ma è chiaro che l’occhio del ciclone è concentrato sull’isola della Riunione, che richiede il completo isolamento della sua popolazione. “ In dieci anni abbiamo visto dai 3 ai 4 uragani, ma mai prima d'ora avevamo avuto un annuncio come questo. Ci sono già stati molti danni durante i precedenti uragani. Qui le previsioni del vento avrebbero raggiunto i 250 km/he non mi sentivo proprio bene. “Sapevamo che dovevamo prepararci per questo, ma c'è sempre un elemento di incertezza.”

Anche i servizi di emergenza non potevano intervenire durante l’allerta viola. Anche i servizi ospedalieri sono stati costretti a riorganizzare le proprie guardie. “ Alla clinica dove lavora Vanessa La moglie di Mark è una ginecologa. In caso di allarme rosso è il medico di turno che deve garantire la continuità del servizio e non può essere dispensato”.

Laurent Perot, originario di Namur, ha lasciato le sue valigie sull'isola 15 anni fa. Quando abbiamo contattato questo giornalista L Primo incontroFece il punto del suo parco sulla costa a St. Joseph. “Il giardino ha subito un danno enorme e sto esaminando i danni sul balcone. Fortunatamente, il livello non si è trasformato in un “uragano ad alta intensità”. “Ma è stata anche la prima volta che l'isola è entrata in allerta viola.”

Alcuni quartieri e isole – Piccoli villaggi isolati, generalmente di montagna, sono stati evacuati. Ma non tutte le persone vogliono andarsene e rifiutano di andare in palestra. Non voglio davvero essere al vertice e penso che gli agricoltori soffriranno molto questa situazione. “

L’isola non dovrebbe tornare alla calma finché non sarà passata la coda dell’uragano.