Un'eruzione vulcanica colpisce la città costiera: le case cominciano a bruciare

La lava eruttata domenica vicino al porto peschereccio di Grindavik, nel sud-ovest dell'Islanda, ha dato fuoco a tre case nella zona i cui residenti erano stati evacuati poche ore prima.

Questa è la quinta eruzione vulcanica in Islanda in quasi tre anni, e la precedente si è verificata la sera del 18 dicembre nella stessa zona. Ma la lava non raggiunge le case da 51 anni. L'attività sismica ha subito un'accelerazione drammatica durante la notte, e alcune decine di residenti che si erano stabiliti alla fine di dicembre in questa piccola cittadina, situata a una quarantina di chilometri a sud-ovest di Reykjavik, sono stati evacuati intorno alle 3 del mattino ora locale (le 4 del mattino in Belgio). . . ). Si sono poi aperte due fessure, una intorno alle 8 a circa 400 metri dalla città e l'altra a mezzogiorno sul bordo delle prime case, secondo l'Ufficio meteorologico islandese (IMO), fuoriuscendo grandi colate di lava di colore arancione brillante.

A metà pomeriggio, la lava bollente ha colpito le prime due case e ha subito preso fuoco, emettendo grandi pennacchi di fumo nero, secondo le immagini delle telecamere di sorveglianza trasmesse dalla televisione pubblica islandese. Una terza casa fu successivamente bruciata. "In una piccola città come questa, siamo tutti come una famiglia, ci conosciamo tutti come una famiglia, quindi è una tragedia vedere questo." Reazione dell'AFP Sven Ari Gudjonsson, 55 anni, residente a Grindavik, evacuato a novembre. "È irreale. È come guardare un film."Aggiunge quest'uomo che lavora nel settore della pesca. "giorno nero"

Intervenendo in una conferenza stampa, il primo ministro islandese Katrín Jakobsdóttir ha espresso il suo rammarico “Una giornata nera per Grindavik e per tutta l’Islanda.” “Ma il sole sorgerà di nuovo.” Promisi. “Insieme affronteremo questo trauma”. Grindavik, con una popolazione di 4.000 abitanti, è stata evacuata l'11 novembre a titolo precauzionale dopo centinaia di terremoti causati dal movimento di materiale fuso sotto la crosta terrestre, precursore di un'eruzione vulcanica. Questi terremoti hanno causato danni alla città, provocando grandi crepe nelle strade, nelle case e negli edifici pubblici. “L’ultima volta che la lava ha raggiunto le case è stato 51 anni fa.”ha ricordato il presidente Gudni Johansson durante un raro discorso alla televisione pubblica. “Speriamo che la situazione si calmi e che tutti possano tornare, ma (…) tutto è possibile. Dobbiamo rimanere ottimisti”.Ha aggiunto.