Il ministro della Difesa israeliano annuncia che la fase intensa del conflitto “finirà presto” nel sud della Striscia di Gaza

La fase intensa della guerra contro Hamas “Finirà presto” Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha annunciato lunedì 15 gennaio che i raid israeliani nel sud della Striscia di Gaza sono attualmente i più forti. “Abbiamo detto chiaramente che la fase intensiva delle operazioni durerà circa tre mesi”., “Nel Sud raggiungeremo questo obiettivo e finirà presto”.“, ha annunciato il Ministro. Segui la nostra diretta.

Hamas dice che sono morti due ostaggi, mentre l'esercito israeliano dice che sono “bugie”. Il Movimento islamico palestinese, responsabile degli attacchi terroristici del 7 ottobre in Israele, ha pubblicato un nuovo video in cui annunciava l'uccisione di due israeliani rapiti durante gli attacchi e trattenuti nella Striscia di Gaza. Questo video mostra una giovane donna, anche lei presa in ostaggio e apparentemente sotto pressione, che afferma che i due uomini con cui era trattenuta sono morti. Lo ha denunciato l'esercito israeliano “Uso brutale di ostaggi innocenti”Ha descritto le affermazioni di Hamas come… “Dice il falso”.

Un attacco provoca un morto e 17 feriti vicino a Tel Aviv. Lunedì almeno una donna è stata uccisa e altre 17 persone sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni, in un incidente Un sospetto attacco automobilistico a Raanana, un sobborgo di Tel Aviv, secondo la polizia e i servizi di emergenza israeliani. Due ragazzi francesi “Tra i feriti.” Lo ha annunciato il Ministero per l'Europa e gli Affari Esteri. Due sospetti palestinesi, di 25 e 44 anni, provenienti dalla Cisgiordania occupata, sono stati arrestati dopo aver rubato un'auto e investito dei pedoni, secondo quanto annunciato dal capo della polizia dello Stato ebraico.

Le Nazioni Unite chiedono l'accesso a un porto israeliano. Tre agenzie delle Nazioni Unite hanno chiesto a Israele di consentire loro l'accesso al porto di Ashdod per fornire aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, dove i palestinesi versano in grave insicurezza alimentare. L'accesso a questo porto si trova a circa 40 km a nord della Striscia di Gaza “Consentirà di consegnare quantità molto maggiori di aiuti e poi di trasportarli direttamente nelle aree settentrionali di Gaza”..

Nuovi attentati a Gaza. Hamas ha denunciato l'uccisione di oltre 60 persone nella notte tra domenica e lunedì durante i bombardamenti israeliani “Intenso” Sulla Striscia di Gaza. Il Ministero della Sanità del movimento palestinese ha annunciato che nella Striscia di Gaza sono state uccise 24.100 persone, la maggior parte delle quali sono donne, adolescenti e bambini, dall'inizio della guerra tra l'esercito israeliano e il Movimento islamico palestinese.