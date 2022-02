Maurice a connu 44 cyclones « historiques » depuis 1892

Depuis 1892, les services météorologiques de Vacoas ont classé 44 cyclones comme étant “historiques” de par leur force et/ou des dégâts provoqués. Le plus intense d’entre eux est Gervaise qui a traversé l’île du 5 au 7 février 1975.

Sa plus forte ravale était de 280 km/h. Aucun autre cyclone qui est passé dans les parages de Maurice n’a eu une telle force.

Le second cyclone le plus intense qui a frappé l’île depuis 1892 est Carol qui est passé sur le pays du 25 au 29 février 1960 avec des ravales allant jusqu’à 256 km/h. En troisième position des cyclones les plus intenses, l’on retrouve Jenny (27 au 28 février 1962) avec des ravales atteignant les 235 km/h.

Arrivo con bagno privato Dina avec des vents allant jusqu’à 228 km/h. Ce cyclone, qui est passé à 50 km au nord de Maurice du 20 au 22 gennaio 2002, est aussi le dernier phénomène climatique le plus intense que Maurice ait connu. C’était quasiment 20 ans de cela jour pour jour. À noter que ce n’est qu’à partir de 1960 que les cyclones se sont vus attribuer des noms.

Le cyclone Hollanda, qui a provoqué beaucoup de dégâts à Maurice, est passé à son point le plus proche, c’est-à-dire à 20 km/h au nord-ouest de Maurice le 10 février 1994, avec des ravales atteignant 216 km/h.

Depuis Gamède, en février 2007, les services météorologiques considèrent qu’il n’y a plus eu de cyclone notable ayant affettié Maurice.