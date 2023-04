L’Inter e Romelu Lukaku raggiungono il Milan in semifinale di Champions League

Quindi ci sarà un Milan finalista a Istanbul, dove il prossimo giugno si terrà la finale di Champions League! Vincitrice per 2-0 all’andata in casa del Benfica, l’Inter ha preso parte alla sfida contro i vistosi “Eagles” che non sarebbero dovuti (3-3) mercoledì sera. In semifinale l’Inter incontrerà l’AC Divock OriginiE Carlo de Kettleery et al Alexis Silimaker.

Simone Inzaghi Hanno rinnovato gli undici della scorsa settimana, con Lukaku che si è fatto avanti (76). dalla parte del Benfica, Nicola OtamendiIl capo della difesa è tornato a spese Morato. Piace Ruggero Schmidt Stare in fila Gonzalo Ramos In attacco con il trio di supporto, il portoghese è partito forte. Ma l’Interst piano piano recupera palla e accelera il ritmo. Al primo colpo della partita, barella Ha aperto le marcature con un tiro a ricciolo nella finestra (14, 1-0). Accelerando e rallentando a suo piacimento, l’Inter la fa da padrone. Tuttavia, questo non ha impedito Aurne Di testa palla sotto la traversaAndre Onana nel mezzo Raffa Silva (38 ore, 1-1).

Dopo il gol, il Benfica è sembrato ringiovanito e l’impressione è continuata all’inizio del secondo tempo prima che l’Inter tornasse in piena forza. sui servizi Federico DimarcoE Martinez Segna il suo secondo gol stagionale in C1 (65, 2-1) e Corea Qualificazione confermata (78, 3-1). fantasiaAntonio Silva (86, 3-2) e Musa (90+5, 3-3) non ha impedito all’Inter di affrontare l’AC, il suo miglior nemico.