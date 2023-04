La madre di Ashraf al-Hakimi si scontra con Hiba Abouk

Saida, la madre di Ashraf Hakimi, ha dichiarato di non essere stata informata del trasferimento per suo conto di tutti i beni del giocatore. Tuttavia, ci assicura che è la soluzione migliore per “sbarazzarsi di” Hiba Abu Buk, che è in procinto di divorziare dal figlio.

In un’intervista con Notizie globali dal MaroccoSaida ha detto di non sapere nulla dei movimenti finanziari di suo figlio. “Mio figlio non mi ha detto di trasferire la sua ricchezza o se ha preso misure per proteggersi, non sono a conoscenza di nulla, ma… qual è il problema se è vero?”, ha spiegato la madre di Ashraf Al-Hakimi.

Da leggere: Ashraf Hakimi: Nel nome della madre

Saida ha colto l’occasione per scontrarsi con l’ex nuora Heba Abu, sostenendo che se suo figlio non avesse avviato questo trasferimento “non sarebbe riuscito a liberarsi di questa donna”. Ashraf Hakimi sta per divorziare da Heba Abouk, la madre dei suoi due figli, Amin (3 anni) e Naim (1 anno).

Leggi: Heba Abouk risponde alla controversia che circonda il suo divorzio da Ashraf Hakimi

E l’attrice spagnola ha annunciato la sua decisione di separarsi dal difensore del Paris Saint-Germain a fine febbraio, il giorno dopo lo scoppio della denuncia di stupro a carico di quest’ultimo. Le due star dovranno incontrarsi in tribunale per l’affidamento dei due figli.