L'Intelligenza Artificiale nei videogiochi ha fatto un salto in avanti con questo video al CES 2024! Qual è il futuro dei giocatori?

Il progetto AI di Nvidia, chiamato ACE, è stato rivelato in modo più approfondito con una demo tecnologica durante il CES 2024.

Il CES 2024 è un'opportunità per tutti di partecipare e mostrare le proprie capacità tecnologiche e l'intelligenza artificiale non fa eccezione.. Il produttore Nvidia ha deciso di tenere una dimostrazione tecnica durante lo spettacolo di ACE (Avatar Cloud Engine), un'intelligenza artificiale che permette di migliorare il realismo dei personaggi non giocabili nei videogiochi. Attraverso questo strumento è possibile chattare normalmente con personaggi che i giocatori non controllano tramite il microfono. Non è davvero una sorpresa sapere che oggigiorno l’intelligenza artificiale sta diventando sempre più popolare tra il grande pubblico.

Lo strumento di Nvidia ti consente di creare NPC più realistici. Durante la dimostrazione il pubblico ha potuto parlare con Nova e lo chef del ristorante ramen. Dopo aver posto una domanda, sono necessari alcuni secondi per ottenere una risposta. Ogni personaggio può essere configurato per parlare diverse lingue, come l'inglese o lo spagnolo, e sono gli sviluppatori a fornire i dati, generalmente molto recenti, da incorporare nei dialoghi. Gli NPC possono anche percepire diversi stati d'animo che possono essere indovinati dalle loro espressioni facciali e dal modo in cui parlano. Occasionalmente si notano alcuni errori minori. Una svolta che preannuncia un'importante aggiunta futura ai videogiochi.

Progressi preoccupanti?

Durante questo rapido progetto comune, la redazione si è chiesta come utilizzare questa tecnologia. Nvidia ha già annunciato partnership con alcuni importanti studi come Ubisoft, miHoYo (che si occupa di Genshin Impact e Honkai: Star Rail), NetEase Games, Inworld e il colosso cinese Tencent. ACE sembra essere pieno di promesse, ma al momento sembra complicato sostituire le competenze di veri professionisti.

Sebbene gli studi ne abbiano accesso da alcuni mesi, sembra che abituarsi a questa nuova tecnologia sia un vero grattacapo. L’obiettivo è combinare le competenze umane con l’intelligenza artificiale e formare i dipendenti in modo che possano utilizzarla in modo semplice e naturale. Forse spetta anche ai programmatori porre limiti alla propria tecnologia, quando sappiamo che l'intelligenza artificiale di Nvidia può essa stessa generare animazioni e sincronizzazione labiale basata su una frase pronunciata. Se ti stai chiedendo quali limiti devono essere posti all'intelligenza artificiale affinché non abbia più la precedenza sulle competenze umane, Panthaa e Anagund ti danno l'inizio della risposta in questo rapido progetto congiunto.