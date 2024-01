Il Property Kit del Castello di Sims 4 è trapelato online.

Sembra che Maxis abbia fatto trapelare dettagli su un kit di costruzione a tema medievale in arrivo su The Sims 4. Utente

Ancora non è stata rivelata una data di uscita esatta per la collezione, ma non possiamo immaginare che sia troppo lontana, considerando che è apparsa misteriosamente sull'app.

L'annuncio avrebbe dovuto includere le immagini del post sopra e la descrizione seguente:

“Cattura la classica grandiosità di un castello con il kit Castello di The Sims 4. Questo kit votato dalla comunità presenta muri in pietra, vetro al piombo e tutto ciò di cui hai bisogno per creare lo sfondo drammatico perfetto per il tuo prossimo appuntamento.

COSTRUISCI QUALCOSA DI GRANDE – Prendi ispirazione dalla grandiosità dei castelli e costruisci archi gotici, finestre decorate impilabili, grandi scalinate, squisite opere in pietra e una grande saracinesca. È tutta una questione di gravità.

“Devi amare i classici: parapetti, vetrate colorate, aperture di torri e persino doccioni sono alcuni dei dettagli classici che renderanno bellissimo il tuo palazzo.”

Grazie, VG24/7.