Test – NZXT Canvas 32Q Curve

Poche settimane fa, abbiamo testato Tela NZXT 27Q. Se ricordi bene, alla fine, vorremmo provare il fratello maggiore, il Canvas 32Q Curved. Abbiamo letto bene NZXT e non appena è disponibile uno schermo, inviacelo.

Rilasciato contemporaneamente al Canvas 27Q, il 32Q Curved è chiaramente più cool. Rimane in formato QHD, ma questa volta curvo 1500 pag. Ciò significa che dovresti idealmente stare a 1,5 metri dallo schermo per un comfort visivo ottimale.

a partire da 549€ Per il modello nero con supporto e 569 euro Per il modello bianco, è attualmente in fase di aggiornamento 429 euro, Ad un tasso ragionevole dato l’attuale tasso di cambio EUR/USD. Dove l’NZXT è forte è che è possibile scegliere il tipo di piede per il suo monitor, braccio singolo o doppio, o anche mescolare i colori.

Specifiche della tela 27Q:

dalla Virginia

un Risoluzione QHD (2560 x 1440),

(2560 x 1440), La copertura del colore P3 arriva fino al 94% (secondo i nostri test).

In contrasto con il 1000: 1

Angoli di visualizzazione 178 gradi

frequenza di aggiornamento 1 millisecondo

Frequenza 165 Hz Massimo

Massimo Freesync Premium, compatibile con G-Sync

Rivestimento antiriflesso

100×100 mm

2 USB 3.0

1x DisplayPort 1.2

1 porta USB C.

2 x HDMI 2.0

disegno

Le NZXT Canvas 32Q curvo A il design Sober, siamo molto lontani da quello I giochi sembrano. Non ci sono LED RGB. L’unico tocco lussuoso è l’alone viola sul capezzolo di controllo. Da notare, tuttavia, il supporto bianco con schermo nero, che potrebbe non essere la scelta migliore.

Ambiente di lavoro

Il sistema di montaggio è solido, il piede è stabile e regolabile in altezza, così come l’inclinazione. D’altra parte, non saremo in grado di posizionare lo schermo in verticale come possiamo 27 Q. Tela. Infine, abbiamo il sistema di montaggio VESA 100. Inoltre, puoi accedere all’hub micro USB sotto lo schermo.

OSD semplice, file preimpostazioni Ci sono molti. Tutto può essere controllato dal capezzolo sul retro del monitor. O tramite l’app CAM di NZXT e l’app è semplicemente perfetta.

Armi NZXT

Non abbiamo ricevuto il braccio singolo o doppio. Ma sembra che siano esattamente la stessa cosa Disponibile con tela 27Q. Quindi è molto elegante, con un corpo interamente in metallo.