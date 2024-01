Samsung XCover7, Galaxy Tab Active5 e la nuova serie A

A margine della fiera CES 2024 di Las Vegas, Samsung ha recentemente presentato diversi nuovi dispositivi che soddisfano aree specifiche. Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 sono progettati per durare e resistere. La nuova Serie A è progettata per offrire prestazioni decenti a un prezzo abbastanza abbordabile da raggiungere un vasto pubblico.

Il Galaxy XCover7 è uno smartphone robusto che scende a pochi compromessi in termini di prestazioni. Ideale per le imprese. Con uno schermo FullHD+ da 6,6 pollici e un processore potente, senza essere il più efficiente, questo telefono è progettato per resistere alle condizioni più difficili offrendo allo stesso tempo un'esperienza utente fluida per 329 franchi.

Galaxy Tab Active serie 5 e A: resistenza e accessibilità

Il Galaxy Tab Active 5, dal canto suo, è un tablet pensato più per le aziende. Offre sicurezza difensiva grazie alla piattaforma Knox, una fotocamera posteriore riprogettata per allenamenti e riprese dettagliati e una S Pen migliorata per 449 franchi. Inoltre, questo elenco, come il Galaxy XCover7, ha batterie sostituibili. Tutte le informazioni su questi due dispositivi.

Infine, la nuova serie A di Samsung mira a rendere le innovazioni Galaxy accessibili a tutti. I nuovi modelli, Galaxy A25 5G, Galaxy A15 e Galaxy A15 5G, offrono potenza e velocità decenti a un prezzo accessibile. Questi dispositivi hanno anche buoni sensori di immagine e una buona durata della batteria. Tutti i dettagli sul sito Samsung. Da 179 a 279 franchi.



Ottima morsa Samsung

Questi nuovi dispositivi danno a Samsung l'opportunità di raggiungere un vasto pubblico. Offrendo dispositivi potenti e ad alte prestazioni a prezzi accessibili, l'azienda dimostra di avere a cuore le esigenze dei propri clienti aziendali e del pubblico in generale. Resta però da vedere come questi dispositivi verranno accolti sul mercato e se saranno all’altezza delle aspettative.

Il Galaxy XCover7, il Galaxy Tab Active 5 e la nuova serie A di Samsung sono dispositivi che interesseranno molti utenti professionali o il grande pubblico. Con la loro durata, prestazioni e convenienza, i primi due modelli sono pronti a soddisfare le esigenze degli utenti esigenti.

XS con Perplessità.ai