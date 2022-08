A poco a poco Omar Si fa il suo nido… a Hollywood: ha appena recitato un grande ruolo

“Che sfida”. Con queste parole pubblicate sul suo account Instagram, Omar Sy ha svelato il nuovo progetto che aspettava dall’altra parte dell’Atlantico. dal successointoccabili Nel 2011, l’attore francese ha continuato a scalare la scala negli Stati Uniti. Dopo aver mostrato la sua faccia X-Men: giorni del futuro, mondo giurassicoE naturalmente ha interpretato l’onorevole ladro lupino Su Netflix è stato annunciato il suo ruolo da protagonista in un remake di l’assassino (1989) di John Woo. Se il film non è stato un successo immediato, deve la sua notorietà alla critica, che ne ha elogiato le belle scene. Lo è anche – soprattutto! – che è diventata la norma per il genere a cui si aggrappano registi come Quentin Tarantino, che gli ha fatto pochi cenni Jackie Brown.

Questo è un remake di l’assassino Ancora una volta di John Woo. Omar Sy interpreterà un killer che cerca di raccogliere abbastanza soldi per pagare l’operazione di una giovane donna che va storta. Siamo lontani da Servizio post vendita emissioni Da Canal+ che ha portato alla ribalta Omar Sy e il suo amico Fred Testo.

L’unico aspetto negativo, questa nuova versione di l’assassino Andrà in onda sulla piattaforma Peacock che non è disponibile qui o in Francia. Ci consoleremo con la seconda stagione (o la terza parte, vai a cercare qualcosa!) di lupino Previsto su Netflix a fine anno.

Omar Sy sta lavorando anche ad altri progetti. Ha firmato un contratto con HBO Max per sviluppare una serie lì. C’è anche, allo stato attuale delle cose, sarà una cintura per gli spettatori belgi. Infatti, la piattaforma HBO Max è stata recentemente interrotta in Europa.