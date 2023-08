L’inflazione ha gonfiato il conto del rientro a scuola: “Per me è impossibile pagare tutto in una volta”

Family League ha aggiornato i suoi ultimi numeri. Tra agosto 2021 e luglio 2023, secondo l’evoluzione dell’inflazione generale, i prezzi sono aumentati di circa il 14%. Più in dettaglio, ci dice il suo dipartimento di ricerca, il cibo è aumentato dell’8,8% nel 2022, e del 16% in media finora nel 2023 (il che ha conseguenze sui prezzi delle mense). I prezzi dell’abbigliamento sono aumentati dell’1,7% nel 2022 e del 7-8% nel 2023 (in particolare attrezzature sportive e per il nuoto). Il costo dei servizi di trasporto pubblico è aumentato del 7,5% nel 2022 e del 13% nel 2023. Infine, i prezzi delle macchine da stampa, delle biblioteche e della cancelleria sono aumentati del 5,8% nel 2022 e del 7% nel 2023.

Tenendo conto di questi cambiamenti e sulla base dell’indagine condotta all’inizio dell’anno scolastico precedente, l’associazione fissa il costo medio per bambino all’inizio dell’anno scolastico 2023 nei seguenti importi: 152 euro per la scuola dell’infanzia e 290 euro nella scuola primaria (548 euro quando richiesto Materiale informatico scolastico), 486 euro nella scuola secondaria (744 in caso di investimento digitale), 712 euro nell’istruzione professionale secondaria (1190 con l’attrezzatura informatica) e 782 euro nell’istruzione professionale (1120 con computer). Per i genitori il ritorno a scuola sarà salato.

“Ho più di 200 euro per ogni bambino”

“Vi assicuro che non cambio gli zaini ogni annoLo conferma Virginie, mamma di due bambini della scuola elementare. Ho più di 200 euro a figlio eppure compro i primi prezzi, confronto e guardo le cose usate. Essendo una madre single, è impossibile per me pagare tutto in una volta. Ho distribuito gli acquisti nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Da parte fiamminga, è stato condotto un sondaggio su larga scala tra i genitori dell’istruzione gratuita (VCOV, Parents’ Dome e Associazioni dei genitori nell’educazione cattolica fiamminga). Tra quasi 1.000 genitori intervistati online, uno su tre ha dichiarato di essere preoccupato per il costo dell’istruzione dei propri figli. Quasi uno su dieci afferma di aver avuto difficoltà a pagare ciò che la scuola gli richiede.

Nelle scuole francesi ci sono due notizie ugualmente buone. L’Unione Vallonia-Bruxelles continua a “camminare verso una maggiore libertà di accesso”. In questo contesto, da quest’anno non potranno più essere richiesti rifornimenti per gli alunni della prima e della seconda elementare, come già avveniva per la scuola dell’infanzia.

Le scuole ricevono una somma forfettaria per studente per coprire questi acquisti (75 euro nella scuola primaria e 59,09 euro nella scuola dell’infanzia). E ancora da loro è possibile ordinare solo la borsa vuota e l’astuccio. A questo si aggiungono, come negli altri anni della primaria, i costi di accesso alle attività sportive e culturali, tutto ciò che riguarda l’abbigliamento sportivo (ma nessuna imposizione del marchio), le attività extrascolastiche (asilo nido, mensa) e i libri di testo o eserciziari. Al liceo, € 75 per le trascrizioni completano questo elenco.

Altra iniziativa politica: mensa gratuita per gli alunni più svantaggiati delle scuole materne ed elementari: 403 gli istituti coinvolti (un quarto in più rispetto allo scorso anno).

Va inoltre notato che l’indennità di ritorno a scuola (che viene pagata automaticamente con gli assegni familiari nel mese di agosto) è stata indicizzata al 6%.

La nota salata delle qualificazioni

Tuttavia, questi sforzi non sono sufficienti per eliminare tutte le difficoltà. L’Ufapec (Unione delle associazioni dei genitori dell’educazione cattolica) si è concentrata sul costo dei materiali per qualificare l’istruzione secondaria (abbiamo visto sopra che i numeri dell’associazione mostrano che la nota è la più urgente in questo settore).

Dalle risposte di poco meno di 200 genitori che frequentano questi corsi emerge che per quasi la metà (46%) il costo degli strumenti professionali è vero e la bolletta oscilla tra i 10 ei 1200 euro l’anno. Dietro la media generale di 234 euro si nascondono situazioni completamente diverse (con un picco di 334 euro negli alberghi e nei ristoranti).

A volte vengono aggiunti costi aggiuntivi per l’abbigliamento o la protezione personale (media totale € 139 con punteggi massimi in sicurezza e ristorazione). Infine, la partecipazione ad uno stage può aumentare l’importo della nota fino ad una media di 124 euro (per trasporti e attrezzature specificatamente specificati).

A causa di questi costi aggiuntivi, l’Ufapec chiede che l’importo delle indennità per l’istruzione secondaria (attualmente da 90 a 4.000 euro) venga adeguato, tenendo conto del costo aggiuntivo per le famiglie degli studenti che frequentano l’istruzione abilitativa. Tuttavia si chiede. “È davvero la soluzione giusta adattare l’entità dell’assegno universitario in base al titolo di studio, quando sappiamo che i potenziali beneficiari non lo richiedono per vari motivi: non sarebbe più opportuno lavorare su una reale gratuità dell’istruzione e l’automazione dei diritti? “si chiede Bernard Hoppen.

Rimangono due grandi punti neri

Oltre a fornire una migliore informazione ai genitori, ci sono ancora due grossi punti neri da risolvere. La questione delle gite scolastiche con o senza pernottamento (il tetto massimo consentito non è ancora stato fissato, tranne per la scuola dell’infanzia), e dei computer (che a volte rappresentano una spesa enorme).