Il tasso netto dei nuovi titoli di Stato è del 2,81%.

Le sottoscrizioni possono essere presentate a partire da giovedì 24 agosto tramite il sito web dell’Agenzia federale del debito (fino al 31 agosto compreso) o presso 13 istituti bancari partecipanti (fino al 1° settembre). Sarà possibile a partire da 100 euro.

Si tratta della terza emissione di titoli di Stato quest’anno, ma la prima nel breve periodo di un anno. La campagna di marzo ha raccolto 262,3 milioni di euro, la cifra più alta da dicembre 2011.

Il ministro ha sottolineato che l’interesse dei risparmiatori privati ​​per questo investimento sicuro è aumentato dopo la ripresa delle emissioni di titoli di Stato dopo la crisi del Covid-19. Nel 2022 sono stati raccolti 108,7 milioni di euro e quest’anno sono già stati investiti 389,8 milioni di euro in titoli di Stato.

Il ministro Van Petegem ha inoltre invitato ancora una volta le banche ad “assumersi le proprie responsabilità” e ad aumentare “il più possibile” i tassi di risparmio. “Le nostre famiglie e le nostre persone isolate meritano un ritorno sui loro risparmi in linea con le condizioni di mercato”, afferma. “Il divario tra gli interessi che le banche ricevono e quelli che pagano ai risparmiatori è ancora molto ampio. Per questo motivo abbiamo deciso di emettere titoli di stato come un classico conto di risparmio con una durata di un anno e la stessa ritenuta alla fonte del 15%.

Con questa nuova emissione il ministro spera di stimolare la concorrenza e incoraggiare le banche ad aumentare i tassi di interesse, ma anche di inviare un segnale positivo ai mercati finanziari.