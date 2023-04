L’infanzia difficile, il ritratto e il personaggio di Playboy: i segreti indicibili del nuovo re Carlo III sotto la lente d’ingrandimento

L’8 settembre il Regno Unito era in lutto. La regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni dopo aver regnato per più di 70 anni. Dopo la sua scomparsa, un altro membro della famiglia britannica, Charles, Principe di Galles, si rivela essere il suo degno erede.

Il 6 maggio il padre di William e Harry sarà incoronato re Carlo III.

occasione rivista Esclusivoin onda martedì 18 aprile alle 20:25 su RTL-TVI, per dipingere un quadro di quest’uomo che gli inglesi non hanno sempre tenuto nel cuore e che ha dovuto lottare per riconquistare un posto nella loro stima.

Un bambino che non coccola i suoi genitori

Nato il 14 novembre 1948, Charles è il primo figlio della regina Elisabetta II e di suo marito, Filippo, duca di Edimburgo. Se avesse avuto un’infanzia d’oro, colui che sarebbe stato incoronato tra poche settimane non avrebbe avuto la possibilità di essere coccolato dai suoi genitori. In viaggio, a volte per interi mesi, lasciavano l’educazione del figlio a governanti e governanti. L’arrivo di Charles alla scuola normale, anni dopo, sarebbe stato un vero disastro.

Per rafforzarlo, Philip manda Charles in un collegio nel nord della Scozia.

anni che quest’ultimo descriverebbe come “vero inferno“Il regolamento era molto severo.

Playboy che odia velocemente

Ma lo stile di vita di Charles è lontano da quello atteso dal padre, che mostra una netta preferenza per il suo secondogenito, Andrew.

All’inizio degli anni ’70, la famiglia reale ha modellato un’immagine artificiale di Charles, quella di un playboy all’avanguardia nella moda e soprattutto alla ricerca di una moglie che garantisse un erede alla corona britannica.

Sotto la guida della nonna materna, Elizabeth Bowes-Lyon, Charles si avvicina a Diana Spencer, una giovane aristocratica britannica che soddisfa tutti i criteri per entrare a far parte della famiglia reale e diventa la moglie del futuro re. Se sposa Lady Dee, che diventa Principessa del Galles, il suo cuore sarà sempre nelle mani di Camilla Shand, il suo vero amore. Le sue numerose infedeltà supereranno questo matrimonio di convenienza. Nonostante la nascita dei loro figli William e Harry, Charles e Diana si separarono e divorziarono, un evento che mise in discussione il futuro di Charles come capo della famiglia britannica.

Un anno dopo, la tragica morte di Diana ha offuscato la sua immagine. Gli inglesi lo odiano e lo ritengono responsabile della morte della sua amata ex moglie. Questo odio per Charles sarà particolarmente intensificato quando, dopo la scomparsa di Lady Dee, apparirà con la sua amante di lunga data, Camilla Shand.

Anche se oggi la coppia ha ancora molti “haters”, il tempo ha contribuito ad allentare le tensioni. Nel 2005 Carlo e Camilla si sono sposati. Nel 2022, pochi mesi prima della sua morte, la regina Elisabetta II decise che la nuova moglie del figlio maggiore sarebbe diventata regina consorte alla sua incoronazione.

Un re esigente ed ecologico

Ormai 74enne, il monarca si sta già imponendo con un atteggiamento ben diverso da quello di Elisabetta II. Di indole esigente e scomoda, Charles ha infatti sbattuto più volte il pugno sul tavolo. In particolare per quanto riguarda l’esilio di Harry e Meghan negli Stati Uniti, questione che da diversi anni scuote la famiglia reale.

Negli anni ’70, Charles è stato anche uno dei primi personaggi pubblici a lanciare l’allarme sulla lotta al riscaldamento globale, un argomento spietatamente estremo. Mentre era in servizio di riserva, ha infranto le regole calpestando l’imparzialità di una famiglia britannica che non si invita mai a polemiche politiche. Ecologista convinto, riuscirà Carlo III a sradicare i tanti anni di dominio della madre e conquistare l’amore del popolo britannico allo stesso modo di quest’ultimo? Il tempo lo dirà…